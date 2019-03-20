استبعاد ماتيتش من قائمة صربيا

الأربعاء، 20 مارس 2019 - 15:46

كتب : FilGoal

ماتيتش

أوضح ملادين كرستايتش لمدير الفني لمنتخب صربيا أن نيمانيا ماتيتش لاعب خط وسط مانشستر يونايتد لن يكون متواجدًا ضمن صفوف المنتخب خلال مباراتي ألمانيا والبرتغال.

ماتيتش غاب عن 4 مباريات ليونايتد، وهي ليفربول وكريستال بالاس وساوثامبتون وباريس سان جيرمان ولكنه عاد للتشكيل الأساسي بالدوري أمام رسنال، كما لعب ماتيتش 86 دقيقة السبت الماضي أمام وولفرهامبتون بربع نهائي كأس الاتحاد، قبل أن يستبدل.

ونشر موقع يونايتد تصريحات مدرب صربيا التي قال فيها إن "ماتيتش لن يلعب في فولفسبورج أو لشبونة".

أخبار متعلقة

تقرير: مدافع ليفربول على رادار أتليتكو مدريد رسميا - كاسياس مستمر مع بورتو حتى 2021 هاري كين: صراع الحذاء الذهبي على أشده هذا الموسم تقرير: سيتي يسبق برشلونة في سباق ضم ساؤول

وأضاف "لقد لعب في المباراة الأخيرة لفريقه، ولكنه لم يستطع أن يكمل المباراة لنهايتها".

القائد الثاني للمنتخب الصربي انضم لقائمة الفريق الصربي للعب مباراة ودية أمام منتخب ألمانيا الليلة ومباراة أخرى أمام البرتغال يوم الأثنين القادم ضمن تصفيات يورو 2020، ولكن الأن اللاعب لن يكون متاحا للعب في تلك المباريات.

نيمانيا ماتيتش مانشستر يونايتد صربيا

نرشح لكم

أخر الأخبار

إيمري تشان عن إدانة رونالدو: يمكنه الاحتفال كما يحب دقيقة | أوروبا
مباشر قرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية.. الأهلي والزمالك ينتظران 31 دقيقة | إفريقيا
قائمة المغرب – بعد حرمانه من لقاء المقاولون.. رينارد يستبعد بوطيب أمام مالاوي 38 دقيقة | إفريقيا
مباشر الدوري المصري - المقاولون (0)-(0) الزمالك.. انطلاق المباراة 41 دقيقة | الدوري المصري
رسميا - فان مارفيك يتولى قيادة منتخب الإمارات 42 دقيقة | الوطن العربي
حوار – نجيب: أفتقد أبو تريكة وبركات وجمعة.. وهذا أفضل شيء في لاسارتي 57 دقيقة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 الوحدة السعودي يعلن إقالة ميدو.. والمدرب يرد 2 إيهاب جلال يكشف سبب عدم مصافحة حسام حسن قبل مواجهة المصري وسموحة 3 مواجهات متوازنة في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.. ليفربول يواجه بورتو 4 تعرف على تقييم صلاح أمام بايرن من الصحف الإنجليزية "الأفضل بعد ماني وفان دايك"

قد ينال إعجابك