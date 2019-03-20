استبعاد ماتيتش من قائمة صربيا

أوضح ملادين كرستايتش لمدير الفني لمنتخب صربيا أن نيمانيا ماتيتش لاعب خط وسط مانشستر يونايتد لن يكون متواجدًا ضمن صفوف المنتخب خلال مباراتي ألمانيا والبرتغال.

ماتيتش غاب عن 4 مباريات ليونايتد، وهي ليفربول وكريستال بالاس وساوثامبتون وباريس سان جيرمان ولكنه عاد للتشكيل الأساسي بالدوري أمام رسنال، كما لعب ماتيتش 86 دقيقة السبت الماضي أمام وولفرهامبتون بربع نهائي كأس الاتحاد، قبل أن يستبدل.

ونشر موقع يونايتد تصريحات مدرب صربيا التي قال فيها إن "ماتيتش لن يلعب في فولفسبورج أو لشبونة".

وأضاف "لقد لعب في المباراة الأخيرة لفريقه، ولكنه لم يستطع أن يكمل المباراة لنهايتها".

القائد الثاني للمنتخب الصربي انضم لقائمة الفريق الصربي للعب مباراة ودية أمام منتخب ألمانيا الليلة ومباراة أخرى أمام البرتغال يوم الأثنين القادم ضمن تصفيات يورو 2020، ولكن الأن اللاعب لن يكون متاحا للعب في تلك المباريات.