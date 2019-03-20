تقرير: مدافع ليفربول على رادار أتليتكو مدريد

بينما يعيش الإسباني ألبرتو مورينو مدافع ليفربول الأشهر الأخيرة مع فريقه، وفي طريقه للخروج من النادي، يبدو أن أتليتكو مدريد يهتم بالتعاقد معه.

ينتهي عقد مورينو بنهاية الموسم الجاري، وهو لا يشارك بشكل أساسي منذ الموسم الماضي في ظل تألق أندى روبرتسون ظهير أيسر الفريق.

وأفاد تقرير كالتشيو ميركاتو يوم الأربعاء أن دييجو سيميوني المدير الفني لأتليتكو يهتم بضم اللاعب الإسباني في ظل حاجته لتدعيم الفريق في هذا المركز.

كانت صحيفة ميرور قد أفادت قبل عدة أشهر أن مفاوضات تجديد عقد مورينو مع ليفربول لم تكلل بالنجاح.

مورينو قد يظهر في مباراة ليفربول ضد بورتو في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا الشهر المقبل بسبب غياب أندي روبرتسون للإيقاف، لكن يورجن كلوب قد يدفع بجيمس ميلنر في هذا المركز، في ظل ابتعاد الإسباني عن حساسية المباريات.

وظهر البالغ من العمر 26 عاما مباراة واحدة فقط هذا الموسم، وكانت ضد تشيلسي في كأس رابطة الأندية المحترفة وتسبب في هدف فوز البلوز.

اللاعب الشاب آدم لويس سيكون الخيار الثاني في مركز الظهير الأيسر بصفوف الريدز في حالة رحيل مورينو.

ولعب مدافع إشبيلية السابق 137 مباراة بقميص ليفربول، بينها 27 مباراة الموسم الماضي.