هاري كين: صراع الحذاء الذهبي على أشده هذا الموسم

الأربعاء، 20 مارس 2019 - 13:47

كتب : FilGoal

صلاح مع جائزة الحذاء الذهبي للدوري الإنجليزي

يؤمن هاري كين مهاجم توتنام بأن الصراع على جائزة الحذاء الذهبي لهداف الدوري الإنجليزي هذا العام سيكون على أشده حتى الجولات الأخيرة من الموسم.

كين خسر فرصة التتويج بلقب الهداف لثلاثة مواسم متتالية العام الماضي، حين اقتنص نجمنا المصري محمد صلاح جائزة الموسم الماضي بـ32 هدفا مقابل 30 للمهاجم الإنجليزي.

وقال كين خلال مؤتمر صحفي: "من الواضح أن الصراع سيكون على أشده هذا الموسم".

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وأضاف "أنا متأخر بفارق هدف حاليا وأمامي ثماني مباريات سألعبها".

17 هدفا في الدوري الإنجليزي هم رصيد كل من كين، ومحمد صلاح وساديو ماني مهاجما ليفربول، وبيير إيمريك أوباميانج هداف أرسنال بفارق هدف عن سيرجيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي متصدر ترتيب الهدافين.

وأكمل كين "سنرى ماذا يحدث في نهاية الموسم. أشعر بأنني بحالة جيدة. أنا متأكد من أن أجويرو يفعل ذلك، والجميع يتطلع لحصد جائزة الحذاء الذهبي".

الصراع ملتهب في القمة

من المؤكد أن الجولات المتبقية من الدوري الإنجليزي ستشهد صراعا ناريا على اللقب في ظل احتدام المنافسة على القمة بين ليفربول ومانشستر سيتي.

والصراع على أشده في البطولة الإنجليزية ظل تصدر ليفربول لجدول المسابقة برصيد 76 نقطة، مقابل 74 لملاحقه مانشستر سيتي الذي لعب مباراة أقل.

7 جولات متبقية ستكون شاهدة على منافسة ملتهبة على اللقب بين صاحبي أقوى هجوم في الدوري، سيتي (79 هدفا)، ليفربول (70 هدفا).

محمد صلاح هاري كين سرجيو أجويرو

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