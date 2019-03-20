هاني رمزي: إذا لم يكن وليد سليمان مصابا لانضم لمعسكر المنتخب هذا الشهر

الأربعاء، 20 مارس 2019 - 13:29

كتب : FilGoal

وليد سليمان لاعب الأهلي

أكد هاني رمزي المدرب العام لمنتخب مصر، أن الباب مفتوح أمام الاستعانة بخدمات وليد سليمان صانع ألعاب الأهلي.

وصرح رمزي عبر برنامج اللعيب بقناة إم بي سي مصر: "وليد سليمان لاعب كبير ومميز، وكان يؤدي بشكل جيد جدا قبل الإصابة ونتمنى أن يتعافى بشكل جيد".

وأضاف: "إذا لم يكن مصابا لكان من الوارد جدا انضمامه لهذا المعسكر".

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وأكد المدرب العام للمنتخب: "إذا رأى المدير الفني خافيير أجيري أن هناك عنصرين أو 3 سيكون لهم تأثير إيجابي على الفريق في كأس الأمم الإفريقية بغض النظر عن السن، بالتأكيد سينضم لأننا نريد الفوز بالبطولة".

وأتم تصريحاته: "ليس معقولا أن نترك عناصر يكون لهم دور مؤثر في الملعب بداعي أننا نبني فريقا جديدا، لن يكون كلاما منطقيا، سنضم أي لاعب نرى أنه سيساعدنا للوصول إلى منصة التتويج".

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