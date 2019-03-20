جيجز يرد ساخرا على إبراهيموفيتش: من الواضح أنك تعرف مانشستر يونايتد أكثر منا

رَد ريان جيجز أسطورة مانشستر يونايتد متهكمًا، على السويدي زلاتان إبراهيموفيتش اللاعب السابق للفريق.

زلاتان إبراهيموفيتش النادي : لوس أنجلس جالاكسي مانشستر يونايتد

إبراهيموفيتش انتقد في حوار مع صحيفة "ميرور" جيل التسعينيات في يونايتد، بسبب إبداء رأيهم في كل ما يخص النادي.

ليرد جيجز المدير الفني الحالي لمنتخب ويلز وأحد نجوم هذا الجيل: "نيكي (بات) وحده من لديه صلة بالنادي الآن، ولكن عندما نلعب أكثر من 2000 مباراة مجتمعين، فيجب أن يكون لنا رأي".

صحيفة "ديلي ميل" كانت أكثر دقة من جيجز، وكشفت أن أبناء فيرجسون مثل جيجز ودافيد بيكام ونيكي بات وبول سكولز وجاري نيفيل وفيل نيفيل، قد لعبوا مجتمعين 3450 مباراة مع مانشستر يونايتد، في مقابل 53 مباراة فقط لـ إبراهيموفيتش.

وواصل جيجز حديثه: "أحيانا يكون رأينا إيجابيا، وأحيانا سلبيا، ولكن ليس له تأثير على النتائج في كل الأحوال. نحن مشجعون، وهذا ما تتمحور حوله كرة القدم، تعدد الآراء جزء من اللعبة".

قبل أن يختتم متهكما: "لكن من الجلي أن إبراهيموفيتش يعرف عن النادي أكثر مما نعرف".

وكان إبراهيموفيتش قد صرّح: "جميعهم يحللون على التلفاز ويشتكون طوال الوقت لأنهم ليسوا عاملين في النادي".

مضيفا: "إن أردت العمل في النادي، فلتذهب وتجد عملا هناك".

واختتم: "بوجبا كان صغيرا في مانشستر يونايتد ورحل قبل أن يعود مجددا. وفي دائرة فيرجسون لا يعجبهم ذلك".