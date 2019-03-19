أحمد الشناوي: حزنت لإصابة عامر عامر.. وأتمنى حراسة مرمى مصر في أمم إفريقيا

الثلاثاء، 19 مارس 2019 - 23:43

كتب : FilGoal

أحمد الشناوي

أعرب أحمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر عن حزنه لإصابة زميله عامر عامر خلال معسكر المنتخب الحالي.

أحمد الشناوي

النادي : بيراميدز

مصر

ويستعد منتخب مصر لمواجهة نيجيريا والنيجر خلال فترة التوقف الدولي الجارية.

وقال أحمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز: "عامر كان يؤدي بشكل جيد قبل الإصابة التي تعرض لها في وقت صعب للغاية".

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وأضاف عبر قناة أون سبورت "أتمنى له الشفاء العاجل والعودة للمنتخب مصر أخرى".

وكان عامر عامر حارس مرمى الإنتاج الحربي تعرض لإصابة بجزع في الرباط الداخلي للركبة خلال معسكر المنتخب.

وانتقل للحديث المنتخب قائلا: "أركز في الفترة المقبلة أن أكون الحارس الأول لمنتخب مصر في بطولة الأمم الإفريقية على ملعبنا ووسط جماهيرنا".

وأتم تصريحاته "البطولة التي تقام في مصر تمنحنا دفعة قوية في ظل مساندة الجماهير ولذلك هدفنا هو إعادة إنجاز 2006 والفوز باللقب".

وتستضيف مصر بطولة الأمم الإفريقية في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو بمشاركة 24 منتخبا.

أحمد الشناوي منتخب مصر

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