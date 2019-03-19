بسبب العنصرية ضد كيسي.. إنتر مهدد بفقدان جماهيره

الثلاثاء، 19 مارس 2019 - 22:33

كتب : FilGoal

فرانك كيسي

أدان الاتحاد الإيطالي لكرة القدم نادي إنتر بعد هتافات جماهيره العنصرية ضد فرانك كيسي لاعب وسط ميلان.

وشدد الاتحاد الإيطالي على غلق مدرج جماهير إنتر في حال تكرار الهتافات العنصرية في المباريات المقبلة.

وكشف تقرير الاتحاد الإيطالي عن وجود هتافات عنصرية من جماهير إنتر تجاه كيسي في الدقيقة 37 من مباراة دربي ميلانو الأحد الماضي.

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وبذلك أصبح إنتر مهددا بفقدان جماهيره لمباراة واحدة إذا ارتكب مشجعوه حالة أخرى من الانتهاكات العنصرية.

وكان إنتر قد تم عقابه في وقت سابق بالإيقاف في مباراتين بسبب الهتافات العنصرية ضد كاليدو كوليبالي.

وفي نفس السياق كشف الاتحاد الإيطالي عن الاكتفاء بتحذير لوسيانو سباليتي المدير الفني لإنتر بعد طرده في المباراة التي انتهت بفوز فريقه بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وأخيرا تم تغريم نادي ميلان 10 آلاف يورو بسب إلقاء أحد مشجعيه جسما يحتمل أن يكون خطيرا على أرض الملعب.

فرانك كيسي ميلان الدوري الإيطالي إنتر

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