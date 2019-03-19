انضمام وردة والنني إلى معسكر المنتخب.. وثلاثي الزمالك ينتظم عقب مواجهة المقاولون

انضم الثنائي محمد النني وعمرو وردة إلى معسكر منتخب مصر المقام بمدينة برج العرب بالإسكندرية ولا يتبقى سوى ثلاثي الزمالك.

محمد النني النادي : أرسنال مصر

ويستعد منتخب مصر لمواجهة منتخبي النيجر في ختام التصفيات المؤهلة لنهائيات بطولة الأمم الإفريقية والمقرر لها 23 مارس، ونيجيريا وديا.

وشارك في المران 21 لاعبا بينهم حارسين مرمى بعد استبعاد عامر عامر للإصابة واشتمل التدريب على الجوانب البدنية والفنية سبقة محاضرة لمدة ربع ساعة قبل التوجه للملعب.

ومن المقرر أن ينضم ثلاثي الزمالك محمود جنش وطارق حامد ومحمود علاء إلى معسكر المنتخب غدا الأربعاء بعد مواجهة المقاولون العرب.

وقام الجهاز الفني بقيادة خافيير أجيري شرح ما سيؤديه اللاعبون خلال المران الذي استمر لمدة 90 دقيقة.

وخضع لاعبو المنتخب عقب المران لعملية الاستشفاء قبل تناول وجبة العشاء.