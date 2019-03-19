كرة سلة - تعيين شريف عزمي مدير فني للاتحاد السكندري لنهاية الموسم

أعلن مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي عن تعيين شريف عزمي مديرا فنيا لفريق السلة خلفا لعمرو أبو الخير.

وكان الاتحاد السكندري قبل استقالة عمرو أبو الخير بعد الخروج من نصف نهائي كأس مصر والحصول على المركز الرابع.

وجاء تشكيل الجهاز الفني لكرة السلة كالآتي:

شريف عزمي (مدير فني)، ووسام جابر (مدير عام)، وأحمد عبد الوهاب (مدرب)، محمد سمير (مدرب).

وسبق لشريف عزمي قيادة الشرقية للدخان وآنسات سبورتنج وسبق له تدريب الاتحاد السكندري في أواخر التسعينات وأوائل الألفينات.

وخسر الاتحاد السكندري أمام الأهلي في نصف النهائي، قبل أن يخسر من سبورتنج في مباراة تحديد المركز الثالث.