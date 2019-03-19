كرة يد - قبل 3 جولات من النهاية.. اشتعال صراع قمة الدوري بين الأهلي والزمالك

يقترب الدوري المصري لرجال كرة اليد من خط النهاية ومازال الصراع على قمة المسابقة بين الأهلي والزمالك مشتعلا.

بعد مرور 11 جولة وقبل ثلاث جولات من ختام مسابقة الدوري يتساوى الزمالك والأهلي على القمة ولكن يتفوق الأبيض بفارق الأهداف.

ونجح الأهلي اليوم الثلاثاء في التغلب على سبورتنج بنتيجة 31-25 ضمن مباريات الجولة 11 من المسابقة.

أما الزمالك فنجح في تحقيق الفوز على طلائع الجيش بنتيجة 29-27 في مباراة شهدت إثارة كبرى في الدقيقة الأخيرة.

وبذلك رفع الأهلي والزمالك رصيدهما إلى 35 نقطة والتفوق للزمالك بفارق 7 أهداف.

ويلعب الأهلي غدا الأربعاء أمام سموحة، بينما يلاقي الزمالك فريق هيليوبليس في الجولة 12.

ويتوقف الدوري بعد ذلك وحتى الانتهاء من مسابقة بطولة إفريقيا لأبطال الكؤوس المقرر إقامتها بالمغرب.

وتختتم المنافسة يوم 28 أبريل بمواجهة مرتقبة منتظرة بين الأهلي والزمالك.

وكان الأهلي هو حامل لقب النسخة الماضية.