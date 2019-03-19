كرة يد - قبل 3 جولات من النهاية.. اشتعال صراع قمة الدوري بين الأهلي والزمالك

الثلاثاء، 19 مارس 2019 - 20:13

كتب : محمد سمير

الزمالك - كرة يد - الأهلي

يقترب الدوري المصري لرجال كرة اليد من خط النهاية ومازال الصراع على قمة المسابقة بين الأهلي والزمالك مشتعلا.

بعد مرور 11 جولة وقبل ثلاث جولات من ختام مسابقة الدوري يتساوى الزمالك والأهلي على القمة ولكن يتفوق الأبيض بفارق الأهداف.

ونجح الأهلي اليوم الثلاثاء في التغلب على سبورتنج بنتيجة 31-25 ضمن مباريات الجولة 11 من المسابقة.

أخبار متعلقة

كرة يد - الاتحاد المصري يقبل استقالة خالد العوضي كرة يد - سموحة لـ في الجول: شريط المباراة أثبت فوزنا على الزمالك وسنتقدم بشكوى ضد النتيجة يد - مجموعة سهلة لـ سموحة ومتوازنة لـ الأهلي في أبطال إفريقيا للكؤوس كرة يد - الأهلي وسموحة يمثلان مصر ببطولة إفريقيا لأبطال الكؤوس.. ومنافسة تونسية

أما الزمالك فنجح في تحقيق الفوز على طلائع الجيش بنتيجة 29-27 في مباراة شهدت إثارة كبرى في الدقيقة الأخيرة.

وبذلك رفع الأهلي والزمالك رصيدهما إلى 35 نقطة والتفوق للزمالك بفارق 7 أهداف.

ويلعب الأهلي غدا الأربعاء أمام سموحة، بينما يلاقي الزمالك فريق هيليوبليس في الجولة 12.

ويتوقف الدوري بعد ذلك وحتى الانتهاء من مسابقة بطولة إفريقيا لأبطال الكؤوس المقرر إقامتها بالمغرب.

وتختتم المنافسة يوم 28 أبريل بمواجهة مرتقبة منتظرة بين الأهلي والزمالك.

وكان الأهلي هو حامل لقب النسخة الماضية.

كرة يد الزمالك الأهلي

نرشح لكم

أخر الأخبار

الوحدة: ميدو لم يقال لأسباب فنية.. الجماهير خط أحمر و"مجبَر أخاك لا بطل" 8 ساعة | السعودية
لهيطة: المنتخب يخوض 3 وديات قبل كأس الأمم 8 ساعة | منتخب مصر
3 تحديات تواجه الزمالك أمام المقاولون.. رقم غير جيد ضد عماد النحاس 8 ساعة | الدوري المصري
ديسابر: مصر والسنغال الأقرب للفوز بكأس الأمم.. والأهلي قد يكون تفاوض مع وكيلي 8 ساعة | منتخب مصر
جيجز يرد ساخرا على إبراهيموفيتش: من الواضح أنك تعرف مانشستر يونايتد أكثر منا 9 ساعة | أوروبا
تعرف على مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 20-3-2019 والقنوات الناقلة.. الزمالك وقرعة إفريقيا 9 ساعة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 الوحدة السعودي يعلن إقالة ميدو.. والمدرب يرد 2 إيهاب جلال يكشف سبب عدم مصافحة حسام حسن قبل مواجهة المصري وسموحة 3 مواجهات متوازنة في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.. ليفربول يواجه بورتو 4 تعرف على تقييم صلاح أمام بايرن من الصحف الإنجليزية "الأفضل بعد ماني وفان دايك"

قد ينال إعجابك