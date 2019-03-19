رسميا - أهلي جدة يكشف عن مدة غياب عمر السومة

أعلن نادي أهلي جدة السعودي عن إصابة عمر السومة بإصابة في الكاحل وعودته للتدريبات مجددا بعد أسبوعين.

عمر السومة النادي : الأهلي الأهلي

وكان عمر السومة قد تعرض لإصابة خلال مواجهة فريقه ضد الهلال يوم الأحد الماضي ضمن ذهاب نصف نهائي البطولة العربية للأندية الأبطال.

ونشر أهلي جدة في بيان رسمي تفاصيل إصابة السومة موضحا "أثبتت الفحوصات الطبية والآشعة التي أجراها عمر السومة مهاجم الفريق الأول عن تعرضه لإلتواء في الكاحل".

وأضاف البيان "وذلك أثناء مواجهة الأهلي الأخيرة أمام الهلال، يوم الأحد الماضي ضمن ذهاب نصف نهائي كأس زايد للأندية الأبطال".

وأوضح البيان "أكد حاتم جمعة رئيس الجهاز الطبي في النادي الأهلي أن السومة يحتاج إلى أسبوعين من العلاج والتأهيل قبل العودة مجددا للمشاركة في تدريبات الفريق الأول".

وكانت تقارير قد أشارت إلى احتمالية وقوع إصابة قوية للسومة خلال اللقاء قبل أن يعلن أهلي جدة رسميا عن تفاصيل الإصابة.

وكان لقاء الذهاب بين الهلال وأهلي جدة قد انتهى بفوز الأول بهدف نظيف وتقام مباراة إياب نصف نهائي البطولة العربية يوم 15 أبريل المقبل.