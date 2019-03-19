رسميا - أهلي جدة يكشف عن مدة غياب عمر السومة

الثلاثاء، 19 مارس 2019 - 18:55

كتب : FilGoal

عمر السومة

أعلن نادي أهلي جدة السعودي عن إصابة عمر السومة بإصابة في الكاحل وعودته للتدريبات مجددا بعد أسبوعين.

عمر السومة

النادي : الأهلي

الأهلي

وكان عمر السومة قد تعرض لإصابة خلال مواجهة فريقه ضد الهلال يوم الأحد الماضي ضمن ذهاب نصف نهائي البطولة العربية للأندية الأبطال.

ونشر أهلي جدة في بيان رسمي تفاصيل إصابة السومة موضحا "أثبتت الفحوصات الطبية والآشعة التي أجراها عمر السومة مهاجم الفريق الأول عن تعرضه لإلتواء في الكاحل".

أخبار متعلقة

بالفيديو - السومة يقود الأهلي لفوز ثمين على "أبطال آسيا" عمر خربين لـ السومة: لا ينتقدك إلا الجاهل السومة: أعيش فترة صعبة بسبب الإجهاد ومرض صديقي.. وسجلت هذا الهدف من قبل بالفيديو - يا إلهي! السومة يسجل هدفا عالميا في دربي جدة.. والفيديو ينصفه

وأضاف البيان "وذلك أثناء مواجهة الأهلي الأخيرة أمام الهلال، يوم الأحد الماضي ضمن ذهاب نصف نهائي كأس زايد للأندية الأبطال".

وأوضح البيان "أكد حاتم جمعة رئيس الجهاز الطبي في النادي الأهلي أن السومة يحتاج إلى أسبوعين من العلاج والتأهيل قبل العودة مجددا للمشاركة في تدريبات الفريق الأول".

وكانت تقارير قد أشارت إلى احتمالية وقوع إصابة قوية للسومة خلال اللقاء قبل أن يعلن أهلي جدة رسميا عن تفاصيل الإصابة.

وكان لقاء الذهاب بين الهلال وأهلي جدة قد انتهى بفوز الأول بهدف نظيف وتقام مباراة إياب نصف نهائي البطولة العربية يوم 15 أبريل المقبل.

أهلي جدة عمر السومة التواء الكاحل

نرشح لكم

أخر الأخبار

ماركا: زيدان مصر على ماني 34 دقيقة | أوروبا
مورينيو: لا يملك أحد الآن ثمن مبابي ساعة | أوروبا
لوف: حالفنا الحظ أمام هولندا عكس المباريات السابقة ساعة | أوروبا
مورينيو: زيدان الأنسب لريال مدريد ساعة | أوروبا
عبد الغني: لم يتدخل أحد في استبعاد السعيد من المنتخب 2 ساعة | مصر
مجدي عبد الغني: الأهلي أقرب للدوري 2 ساعة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 الوحدة السعودي يعلن إقالة ميدو.. والمدرب يرد 2 المهددون بالغياب عن القمة من الزمالك 3 فرصة ليفربول أفضل من سيتي؟ تعرف على المباريات المتبقية لكلاهما في صراع اللقب 4 انتهت.. تعرف على منافسي الأهلي والزمالك في إفريقيا والطريق نحو النهائي

قد ينال إعجابك