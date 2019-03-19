كرة سلة - بعد خسارة كأس مصر.. الاتحاد السكندري يقبل استقالة عمرو أبو الخير

الثلاثاء، 19 مارس 2019 - 17:50

كتب : هاني العوضي

عمرو أبو الخير - كرة سلة

وافق مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي على قبول استقالة الجهاز الفني لفريق رجال السلة بقيادة عمرو أبو الخير.

وجاءت استقالة الجهاز الفني بعد خسارة الفريق في نصف نهائي كأس مصر أمام الأهلي والحصول على المركز الرابع بعد الخسارة من سبورتنج.

وأعلن مجلس إدارة الاتحاد موافقته على الاستقالة بسبب سوء التوفيق الذي صاحب الفريق خلال الفترة المقبلة بخسارة دوري المرتبط وكأس مصر رغم توافر كل مقومات النجاح.

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ووجه مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري خالص شكره وتقديره لعمرو أبو الخير أحد أبناء النادي المخلصين على الفترة التي قاد فيها الفريق.

وحقق أبو الخير مع الاتحاد السكندري العديد من البطولات أخرها البطولة العربية لكرة السلة في لبنان.

وكشف مجلس الإدارة عن تعيين جهاز فني جديد للفريق الأول لرجال السلة خلال الساعات المقبلة.

سلة الاتحاد السكندري عمرو أبو الخير

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