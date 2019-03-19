أسطورة ليفربول: صلاح وماني لديهما الفرصة لاقتناص الحذاء الذهبي

الثلاثاء، 19 مارس 2019 - 15:56

كتب : FilGoal

صلاح - ماني - ليفربول

يرى جون ألدريدج مهاجم ليفربول السابق أن ساديو ماني مهاجم الفريق خلق لنفسه فرصة للفوز بالحذاء الذهبي كهداف الدوري الإنجليزي هذا الموسم، رفقة زميله محمد صلاح حامل اللقب.

ورفع ماني رصيده من الأهداف هذا الموسم إلى 17 هدفا في الدوري الإنجليزي مثل صلاح، بفارق هدف عن سيرجيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي متصدر ترتيب الهدافين.

وقال ألدريدج في تصريحات أبرزها موقع ليفربول: "في كل مرة أرى ماني فيها أقول له الحذاء الذهبي.. الحذاء الذهبي. أعلم أنه يمتلك مكاناً له في خزانته".

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وواصل "ماني خجول ودائماً ما يقول لي لا لا، لكنه فجأة حصل على فرصة، هو ومحمد صلاح لديهما الفرصة".

وفاز محمد صلاح بالجائزة في الموسم الماضي برصيد 32 هدفا بفارق هدفين عن منافسه هاري كين مهاجم توتنام.

وأضاف "بالنسبة لي كمهاجم، الفوز بالحذاء الذهبي يعد شرفاً كبيراً. هو إنجاز رائع لأي لاعب. القيام بذلك في الدوري الإنجليزي تحديداً، مميزاً للغاية".

وسجل جون ألدريدج 63 هدفاً في 104 مباراة مع الريدز، وفاز بلقب هداف الدوري، ويعتقد أن ماني قادر على تحقيق نفس الإنجاز.

وأوضح ألدريدج "الآن ساديو ماني لديه الفرصة للحصول على الحذاء الذهبي. أظنه لا يحتاج لأن أخبره".

محمد صلاح ساديو ماني ليفربول

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