الإصابة تبعد لوك شاو عن منتخب إنجلترا.. والبديل من ليستر

الإثنين، 18 مارس 2019 - 19:31

كتب : FilGoal

لوك شاو - إنجلترا

خرج لوك شاو ظهير أيسر مانشستر يونايتد من قائمة منتخب إنجلترا لمباراتي التشيك والجبل الأسود بسبب الإصابة.

لوك شاو

النادي : مانشستر يونايتد

إنجلترا

ويستعد منتخب إنجلترا لمواجهة التشيك والجبل الأسود في التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الأوروبية يورو 2020.

وتستمر معاناة جاريث ساوثجيت المدير الفني لمنتخب إنجلترا بعد خروج لوك شاو للإصابة، ومن قبله كل من جون ستونز وفابيان ديلف وروبين لوفتوس تشيك.

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وذكرت صحيفة "ديلي ميل" أن ساوثجيت قرر ضم بين شيلويل ظهير أيسر ليستر سيتي لقائمة الأسود الثلاثة لمباراتي التشيك والجبل الأسود.

وأيضا اختار ساوثجيت كل من جيمس وارد براوس لاعب وسط ساوثامبتون وكالوم هودجسون أودوي مهاجم تشيلسي ومنتخب إنجلترا للشباب.

كذلك يواصل جوردان هيندرسون قائد ليفربول التأهيل من أجل أن يكون جاهزا للانضمام لمنتخب إنجلترا بعدما تعرض لإصابة خلال مباراة بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا.

لوك شاو مانشستر يونايتد منتخب إنجلترا

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