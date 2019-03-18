هندرسون مستمر في قائمة المنتخب الإنجليزي رغم الإصابة

الإثنين، 18 مارس 2019 - 17:11

كتب : FilGoal

جوردان هندرسون

لم يستبعد جاريث ساوثجيت مدرب المنتخب الإنجليزي جوردن هندرسون قائد ليفربول من صفوف الفريق رغم إصابته.

هندرسون أصيب في الدقائق الأولى من مباراة ليفربول ضد بايرن ميونيخ الأسبوع الماضي، وغاب عن لقاء فريقه ضد فولام.

وقال مدربه يورجن كلوب حول ما إذا كان هندرسون سيعود للمشاركة مع الريدز بعد التوقف الدولي "إنه هندرسون. سوف ينضم إلى المنتخب الإنجليزي، بعد يومين أو ثلاثة أيام في ميلوود للقيام بإعادة التأهيل، لكنه يبدو في حالة إيجابية".

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وأضاف في تصريحات أبرزها موقع ناديه "أعتقد أنه على اتصال مع جاريث ساوثجيت، لذا عندما يتمكن من التدريب في تلك اللحظة، سوف يذهب إلى المنتخب الإنجليزي".

وأردف "إذا لعب، فسوف يقرر جاريث ذلك، لكنه إيجابي حقًا. لم يكن قادرًا على اللعب أمام فولام ولكنه لم يكن الأمر خطيرًا، ولكن بعد ثلاثة أو أربعة أيام، يجب أن يكون على ما يرام".

ساوثجيت أبقى هندرسون في قائمته، وضم جيمس وارد براوس لاعب وسط ساوثامتون لقائمة منتخب الأسود الثلاثة كبديل لفابيان ديلف لاعب مانشستر سيتي.

جوردن هندرسون ليفربول إنجلترا

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