تقرير: مدير يوفنتوس الرياضي إلى هولندا من أجل دي ليخت

يطير فابيو باتريكي المدير الرياضي لنادي يوفنتوس إلى أمستردام الأحد المقبل لبدء المفاوضات مع فريق أياكس لضم ماتيس دي ليخت مدافع الفريق.

وكشف موقع توتو سبورت الإيطالي أن المدير الرياضي ليوفنتوس سيكون يوم الأحد في أمستردام للتحدث مع وكيل دي ليخت.

وكان قد ارتبط اسم دي ليخت بأكثر من نادي الفترة الماضية أبرزهم برشلونة وباريس سان جيرمان.

وأوضحت صحيفة توتوسبورت وفقا لمصادرها المدير الرياضي ليوفنتوس سيشاهد مواجهة هولندا وألمانيا يوم الأحد المقبل من الملعب ثم يتحدث مع مينو رايولا، وكيل دي ليخت.

ويستضيف منتخب هولندا نظيره الألماني يوم الأحد المقبل ضمن مباريات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لمسابقة أمم أوروبا 2020.

وأشار التقرير الإيطالي إلى رغبة يوفنتوس في إنهاء الصفقة في أقرب وقت ممكن قبل الأندية الراغبة في التعاقد معه.

ويلعب يوفنتوس ضد أياكس أمستردام في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا الشهر المقبل.

وكان دي ليخت قد قدم مستوى رائع الفترة الماضية مع أياكس وظهر بقوة في إقصاء الفريق الهولندي لريال مدريد حامل اللقب في ثمن النهائي.