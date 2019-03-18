خالد قمر: سعيد بصدارة الهدافين ولكن مركز الاتحاد أهم.. وسأجتهد أكثر من أجل المنتخب

الإثنين، 18 مارس 2019 - 13:14

كتب : FilGoal

خالد قمر - خالد الغندور - الزمالك - الاتحاد

أعرب خالد قمر مهاجم الاتحاد السكندري سعادته بتقاسم صدارة الهدافين مع محمود علاء وأحمد علي، وشدد على سعيه للاجتهاد أكثر للدخول ضمن قائمة المنتخب المصري في أمم إفريقيا المقبلة.

خالد قمر

النادي : الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

وخطف خالد قمر التعادل للاتحاد السكندري أمس الأحد أمام حرس الحدود ضمن مباريات الدوري المصري.

ووصل خالد قمر إلى هدفه رقم 12 في الدوري المصري هذا الموسم بالتساوي مع أحمد علي مهاجم المقاولون العرب ومحمود علاء مدافع الزمالك.

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وقال قمر في تصريحات إذاعية عبر برنامج ساعة مع شوبير: "سعيد بالطبع بالوصول لقمة هدافي الدوري وأتمنى الاستمرار على ذلك لكن مركز الاتحاد في المسابقة أهم".

وتابع قمر "أتوجه بالشكر للجهاز الفني واللاعبين فالكل يسعى من أجل تحقيق نتيجة إيجابية".

وأضاف قمر "مباريات الدوري هذا الموسم صعبة للغاية ونجحنا في تحقيق نتائج إيجابيا بصفة عامة بالفوز على الأهلي والزمالك والترجي التونسي وقدمنا مباريات رائعة في البطولة العربية".

وشدد قمر "الأهم من تحقيقي للقب الهداف بنهاية الموسم هو وصول الاتحاد السكندري لمركز جيد في الدوري المصري".

وبالحديث عن المنتخب المصري قال قمر: "لم يحدث أن تواصل معي أحد من الجهاز الفني في الفترة الماضية".

وتابع "بالتأكيد حلم كل لاعب هو المشاركة مع المنتخب، وأتمنى الانضمام بقائمة الفريق لأمم إفريقيا وتحقيق لقب مع الفريق".

وأتم قمر حديثه "سأجتهد أكثر الفترة المقبلة ولن أيأس من أجل الانضمام للمنتخب في النهاية".

خالد قمر الاتحاد السكندري الدوري المصري

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