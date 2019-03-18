الأهلي يخوض مباراة ودية استعدادا للزمالك.. وتقرير فني للاسارتي عن اللاعبين الغائبين إفريقيا

الإثنين، 18 مارس 2019 - 12:27

كتب : أحمد الخولي

علي معلول - مروان محسن - الأهلي - الساورة

يبدأ الأهلي استعداداته لملاقاة الزمالك بالعودة إلى التدريبات الجماعية يوم الأربعاء المقبل بعد راحة سلبية لمدة ثلاثة أيام منحها الجهاز الفني بقيادة مارتين لاسارتي للاعبين.

وقرر الأهلي خوض مباراة ودية خلال فترة توقف الدوري من أجل الاستعداد لمواجهة الزمالك، إذ يلعب أمام منيا القمح يوم الخميس المقبل.

وقال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في تصريحات للموقع الرسمي للنادي الأهلي: "لم يتحدد موعد أو طرف المباراة الودية، لكن جار الاتفاق مع أحد الأندية".

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وأضاف عبد الحفيظ "لاسارتي يتطلع لتحقيق أكبر مكاسب فنية من الودية المقبلة من أجل الاستعداد بشكل جيد لمباراة الزمالك".

ومن المقرر أن يلعب الأهلي ضد الزمالك يوم 30 مارس ضمن منافسات الدوري المصري.

ويتسلم لاسارتي تقريرا فنيا عن اللاعبين الذين تواجدوا في القاهرة خلال معسكر الفريق في برج العرب لمواجهة شبيبة الساورة الجزائري في دوري أبطال إفريقيا.

ويرغب لاسارتي في الوقوف من خلال التقرير على الحالة الفنية والبدنية للاعبين غير المقيدين إفريقيا والذين يستكملون برنامجهم التأهيلي للتعافي من الإصابات المختلفة.

ويجتمع لاسارتي مع جهازه المعاون في جلسة خاصة يوم الأربعاء لامقبل لوضع برنامج الإعداد لمواجهة الزمالك المرتقبة.

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