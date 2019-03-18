برنامج تأهيلي لمصابين الإسماعيلي.. وإجازة لسيدومير خلال التوقف الدولي

الإثنين، 18 مارس 2019 - 11:38

كتب : ياسر الشريف

مران الإسماعيلي

يعد الجهاز الطبي للإسماعيلي برنامجا تأهيليا للاعبين المصابين من أجل إعدادهم وتجهيزهم للمباريات المقبلة.

ومن المنتظر أن يقوم الجهاز الطبي بإعداد تقرير عن اللاعبين المصابين وبرنامج استشفائي للعودة إلى التدريبات مع الفريق.

ويستغل الجهاز الطبي للإسماعيلي فترة التوقف الحالية من أجل تجهيز اللاعبين.

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وتضم قائمة اللاعبين المصابين بالإسماعيلي كل من محمد فوزي حارس المرمى ومحمد مجدي قلب الدفاع ومحمود متولي وأسامة إبراهيم.

وعلى الجانب الآخر حصل سيدومير المدير الفني للإسماعيلي على إجازة قصيرة عقب مواجهة فريق الإفريقي التونسي وعاد إلى بلاده.

ومن المنتظر أن يستمر هناك لعدة أيام ويعود بعدها لاستئناف قيادته للدراويش استعدادا لمباريات الفريق.

ويلعب الإسماعيلي أمام إنبي يوم 29 مارس المقبل ضمن مباريات الجولة 23 من الدوري المصري.

الإسماعيلي الدوري المصري

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