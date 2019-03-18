تقرير: تشيلسي يدرس إقالة ساري في التوقف الدولي

الإثنين، 18 مارس 2019 - 11:15

كتب : FilGoal

ساري - مانشستر سيتي - تشيلسي

يدرس نادي تشيلسي إمكانية إقالة ماوريسيو ساري المدير الفني للفريق خلال فترة التوقف الدولي.

وبعد الخسارة في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية أمام مانشستر سيتي، سقط تشيلسي مجددا في الدوري بالخسارة أمام إيفرتون بهدفين نظيفين.

وأصبح البلوز مهددا بعدم التواجد ضمن المراكز الأربعة الأولى في ترتيب جدول الدوري والمؤهلين لدوري أبطال أوروبا بعد وصوله للمركز السادس، بعد سلسلة من النتائج السيئة بخسارتين وتعادل في أخر خمس مباريات.

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وكشفت صحيفة ذا صن البريطانية أن تشيلسي يدرس بقوة إقالة المدير الفني الإيطالي خلال الأسبوعين المتبقيين من شهر مارس.

وأشار التقرير إلى تعرض المدرب الإيطالي لضغط كبير وكافح من أجل تحفيز لاعبيه لكن دون جدوى.

وأوضح التقرير أن الصراع داخل نادي تشيلسي بين إقالة ساري في الوقت الحالي أو الانتظار مع إمكانية تحقيق لقب الدوري الأوروبي في نهاية الموسم.

ويلعب تشيلسي أمام سلافيا براج التشيكي في ربع نهائي الدوري الأوروبي ولدى البلوز فرصة قوية لاقتناص اللقب هذا الموسم.

ويقع تشيلسي في المركز السادس بعد خوض 30 مباراة في الدوري الإنجليزي برصيد 57 نقطة وبفارق 3 نقاط فقط عن أرسنال صاحب المركز الرابع.

تشيلسي ساري

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