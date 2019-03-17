بالفيديو - دماء نابولي تتجاوز أودينيزي في مباراة من 6 أهداف وتقلص الفارق مع يوفنتوس

قلّص نابولي الفارق مع يوفنتوس متصدر الدوري الإيطالي، بفوزه على ضيفه أودينيزي 4-2، في الجولة 28 من المسابقة، على ملعب سان باولو.

أمين يونس، وخوسيه ماريا كاييخون، وأركاديوش ميليك، ودريس ميرتنز سجلوا أهداف نابولي، بينما سجّل كيفن لاسانيا وسيكو فوفانا هدفي أودينيزي.

ليرفع نابولي رصيده إلى 60 نقطة في المركز الثاني، بينما تجمّد رصيد أودينيزي عند 25 نقطة في المركز 16.

أمين يونس تقدّم في النتيجة لـ نابولي في الدقيقة 17 من أول تسديدة له بمسيرته في الدوري الإيطالي.

بعد 9 دقائق، أضاف زميله الإسباني خوسيه ماريا كاييخون الهدف الثاني، لتعتقد جماهير سان باولو أن فريقها في طريقه لتحقيق انتصار سهل.

لكن أودينيزي حقق عودة مميزة في ظرف 6 دقائق، بداية بهدف في الدقيقة 30 عن طريق لاسانيا، ومن ثم هدف التعادل في الدقيقة 36 بواسطة فوفانا.

قبل أن يعيد البولندي ميليك التقدُم لـ نابولي في الدقيقة 57 بهدف ثالث، تبعه ميرتنز بهدف رابع قاتل في الدقيقة 69.

ليقلّص نابولي الفارق مع يوفنتوس إلى 15 نقطة مستغلا تعثر الأخير بالهزيمة في وقت مبكر من اليوم أمام جنوى.

إصابة أوسبينا

المباراة شهدت إصابة خطيرة للكولومبي دافيد أوسبينا حارس مرمى نابولي الذي اصطدم بقوة في إجناسيو بوسوتو لاعب أودينيزي بدقائق المباراة الأولى.

الاصطدام تسبب في جرح جبهة أوسبينا التي ضمدها الجهاز الطبي للفريق الجنوبي أمام إصرار من حارس مرمى أرسنال المعار على استكمال المواجهة.

بعد 40 دقيقة، تحديدا في اللحظات الأخيرة من الشوط الأول، أثار أوسبينا الذعر في الملعب بسقوطه مغشيا عليه بشكل مفاجئ، ليتم استبداله بـ أليكس ميريت، ويُنقَل إلى المستشفى فورا في سيارة إسعاف.