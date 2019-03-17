15 لاعبا يشاركون في المران الأول لمنتخب مصر

أدى لاعبو منتخب مصر المران الأول خلال المعسكر الذي انطلق اليوم الأحد في مدينة برج العرب بالإسكندرية.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة النيجر في ختام مباريات التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية يوم السبت المقبل، ونيجيريا وديا بعد ذلك بثلاثة أيام.

وانطلق المران الساعة السادسة ونصف مساء بمشاركة 15 لاعبا بينما أدى إسلام جابر تدريبات تاهيلية تحت إشراف الجهاز الطبي.

كما أدى ثلاثي حراس المرمي تدريبات تحت إشراف مدرب الحراس أحمد ناجي.

وحرص الجهاز الفني بقيادة خافيير أجيري على تحفيز اللاعبين خاصة الجدد لإثبات جدارتهم.

ويخضع لاعبو المنتخب عقب المران لعملية الاستشفاء قبل تناول العشاء والتوجه الي غرفهم.