التشكيل - رباعي وسط متحفظ لـ برشلونة.. وبيتيس بقوة هجومية ضاربة

الأحد، 17 مارس 2019 - 20:57

كتب : FilGoal

لاعبو برشلونة يحتفلون بهدف في مرمى ليون

دفع إرنستو فالفيردي المدير الفني لـ برشلونة، بـ4 لاعبين في خط وسط فريقه أمام ريال بيتيس بمباراة الجولة 28 من الدوري الإسباني على ملعب بينيتو فيامارين.

تشكيلة برشلونة تشهد تواجد سيرخيو بوسكيتس وإيفان راكيتيتش وأرتورو فيدال وآرثر ميلو، ليكتفي فالفيردي بالثنائي ليو ميسي ولويس سواريز في خط الهجوم، مع إبقاء فيليبي كوتينيو على مقاعد البدلاء.

في المقابل، اختار كيكي سيتيين مدرب بيتيس تشكيلة جريئة بطريقة 3-5-2، إذ وظّف قائده خواكين سانشيز في مركز الظهير الأيمن، وكريستيان تيو لاعب برشلونة السابق كظهير أيسر.

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بينما يظهر في الهجوم خيسيه رودريجيز مهاجم ريال مدريد السابق المعار من باريس سان جيرمان.

برشلونة يتصدر الدوري الإسباني برصيد 63 نقطة، بينما يتواجد بيتيس في المركز الثامن برصيد 39 نقطة.

تشكيل برشلونة:

حراسة المرمى: مارك أندري تير شتيجن

الدفاع: سيرجي روبيرتو - جيرارد بيكيه - كليمنت لونجليه - جوردي ألبا

الوسط: سيرخيو بوسكيتس - إيفان راكيتيتش - أرتورو فيدال - آرثر ميلو

الهجوم: ليونيل ميسي - لويس سواريز

دكة البدلاء: يسبر سيليسن - صامويل أومتيتي - نيلسون سيميدو - كارلس ألينيا - فيليبي كوتينيو - مالكوم - كيفن برنس بواتنج

تشكيل ريال بيتيس:

حراسة المرمى: باو لوبيز

الدفاع: خواكين سانشيز - عيسى ماندي - مارك بارترا - سيدني - كريستيان تيو

الوسط: ويليام كارفاليو - أندري جواردادو - سيرخيو كاناليس - جيوفاني لو سيلسو

الهجوم: خيسيه رودريجيز

دكة البدلاء: جويل روبليس - إيميرسون - زهير فضال - ويلفريد كابتوم - دييجو لاينيز - سيرخيو ليون - لورين مورون

برشلونة بيتيس الدوري الإسباني

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