تشكيل الدربي - بيونتك سلاح ميلان الهجومي.. ولاوتارو يعوّض إيكاردي في إنتر

الأحد، 17 مارس 2019 - 20:47

كتب : FilGoal

ميلان - إنتر

أعلن جينارو جاتوزو المدير الفني لـ ميلان، ولوتشانو سباليتي مدرب إنتر، عن تشكيلة الفريقين لخوض مباراة الدربي في الجولة 28 من الدوري الإيطالي.

المواجهة التاريخية بين الغريمين، ستشكّل ملامح التنافس على دخول المربع الذهبي.

تشكيلة ميلان تشهد تواجد البولندي شيشتوف بيونتك في خط الهجوم، بينما يقود الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز الخط الأمامي في إنتر.

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ميلان يحتل المركز الثالث برصيد 51 نقطة، بينما يحتل إنتر المركز الرابع برصيد 50 نقطة.

تشكيل ميلان:

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما

الدفاع: دافيدي كالابريا - ماتيو موساكيو - أليسيو رومانيولي - ريكاردو رودريجيز

الوسط: فرانك كيسي - تيموي باكايوكو - باكيتا - سوسو - هاكان تشالهانوجلو

الهجوم: شيشتوف بيونتيك

تشكيل إنتر:

حراسة المرمى: سمير هاندانوفيتش

الدفاع: دانيلو دامبروسيو - ستيفان دي فري - ميلان شكرينيار - كوادو أسامواه

الوسط: روبيرتو جاليادريني - مارسيلو بروزوفيتش - ماتياس فيسينو - ماتيو بوليتانو - إيفان بيريسيتش

الهجوم: لاوتارو مارتينيز

دربي ميلانو إنتر ميلان الدوري الإيطالي

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