في سيناريو مجنون.. برايتون يقلب المباراة على ميلوال ويتأهل للمربع الذهبي لكأس الاتحاد الإنجليزي

الأحد، 17 مارس 2019 - 19:00

كتب : FilGoal

برايتون هوف ألبيون

"مانشستر سيتي، نحن قادمون لمواجهتك".. هكذا هتفت جماهير ميلوال في الثواني الأخيرة من مباراة فريقها أمام برايتون هوف ألبيون، قبل أن تأتيهم الصاعقة.

برايتون هوف ألبيون تأهل إلى نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، بتفوقه على مضيفه ميلوال 5-4 بركلات الجزاء الترجيحية، بعد التعادل 2-2 في الوقتين الأصلي والإضافي، على ملعب ذا دِن.

ليصل برايتون إلى المربع الذهبي للمسابقة الأعرق في التاريخ، للمرة الثانية في تاريخه، بعد عام 1983 الذي حل فيه وصيفا لـ مانشستر يونايتد.

المباراة انتظرت حتى الدقيقة 70 لتشهد أول الأهداف، عندما تقدّم أليكس بيرس في النتيجة لـ ميلوال.

قبل أن يضيف زميله أيدين أوبريان الهدف الثاني سريعا في الدقيقة 79، ليشتعل الملاعب بالجماهير التي اعتقدت أن فريقها سيصل إلى المربع الذهبي.

الإثارة وصلت ذروتها في اللحظات التالية، عندما قلّص يورجن لوكاديا الفارق لـ برايتون في الدقيقة 88.

ومن ثم جاءت الصدمة بهدف سولي مارش الذي بصم على التعادل لـ برايتون في الثواني الأخيرة، وأجبر ميلوال على التنافس في الوقت الإضافي الذي لم يشهد بدوره تغيُر في النتيجة.

في ركلات الجزاء الترجيحية، سدد كل فريق 6 ركلات، نجح لاعبو برايتون في ترجمة 5 منها، فيما أهدر ميلوال ركلتين آخرهما بواسطة جيك كوبر، ليتأهل برايتون إلى نصف النهائي ملتحقا بالثلاثي: واتفورد، مانشستر سيتي، ولفرهامبتون.

برايتون هوف ألبيون ميلوال كأس الاتحاد الإنجليزي

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