كرة يد - الاتحاد المصري يقبل استقالة خالد العوضي

أعلن الاتحاد المصري لكرة اليد عن قبول استقالة خالد العوضي نائب رئيس الاتحاد وتوجيه الشكر له.

ونشرت الصفحة الرسمية للاتحاد المصري بيانا يفيد بقبول استقالة خالد العوضي وشكره على ما قدمه الفترة الماضية.

وجاء نص البيان كالآتي: "بعد تقريبا عام ونصف من العمل الدؤوب والإخلاص والتكامل تحققت به بطولات كثيرة على مستوى الناشئين والشباب والعودة للتربع على العرش الإفريقي".

وأضاف "واختتم بتحقيق إنجاز غاب لمدة 18 عاما وهو صعود منتخبنا الأول ليكون من أعظم ثمانية فرق في العالم ليكون منتخبا واعدا في بطولة العالم المقبلة المقامة على أرضنا 2021".

"إذ يأسف مجلس إدارة الاتحاد لقبول طلب المهندس خالد العوضي نائب رئيس الاتحاد بعدم الاستمرار في منصبه نظرا لظروف عمله التي تتطلب منه الكثير من الوقت ولن تتوافر لديه الفرصة للتواجد في متابعة نشاطه في الاتحاد، وقد تم قبول طلبه بعد محاولات عديدة لإثناءه عنها".