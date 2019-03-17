بالفيديو - غاب رونالدو.. فسقط يوفنتوس

عاقب جنوى فريق يوفنتوس الذي ظن النزال سهلا لا يستوجب وجود الاستثنائي كريستيانو رونالدو.. في غياب الدون لم يقدر بطل إيطاليا على مجاراة مضيفه فسقط لأول مرة في الموسم الحالي من الدوري الإيطالي.

فاز جنوى على يوفنتوس يوم الأحد في الجولة 28 بنتيجة 2-صفر.. سجل ستيفان ستورارو في مرمى فريقه السابق وأكد الانتصار جوران بانديف اللاعب المخضرم في الدوري الإيطالي.

سيطر يوفنتوس وحاصر منافسه وهز الشباك لكن راية الحكم المساعد حرمته الهدف ليستقبل تسديدة قوية لستورارو في الدقيقة 72.

ومع اندفاع فريق السيدة العجوز للهجوم بحثا عن الحفاظ على السجل الخالي من الخسارة في الدوري، عاقبه بانديف الذي سدد كرة متقنة بقدمه اليسرى لم يستطع ماتيا بيرين التصدي لها في الدقيقة 81.

الخسارة حرمت يوفنتوس من موسم صافي.. لم يخسر فيه.. لكن صدارته للبطولة في أمان بالنظر إلى فارق الـ18 نقطة بينه وبين نابولي الثاني.

أما جنوى فارتقى للمركز 11 ورفع رصيده إلى 33 نقطة.

وغاب النجم رونالدو عن قائمة يوفنتوس لأول مرة في الموسم الحالي من الدوري.. وكان تأثير غيابه ملحوظا في أداء السيدة العجوز.

شارك رونالدو في 26 مباراة بالدوري.. جلس بديلا في مباراة أودينيزي التي حسمها يوفنتوس بنتيجة 4-1.. وضد جنوى قرر المدرب ماسيمليانو أليجري إراحته بعد اللقاء الاستثنائي الذي قدمه أمام أتليتكو مدريد في دوري أبطال أوروبا.

ويستضيف يوفنتوس فريق إمبولي في 30 مارس.