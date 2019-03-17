أليجري: لماذا يعاقب رونالدو؟

الأحد، 17 مارس 2019 - 13:53

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو يحتفل بتأهل يوفنتوس أمام أتلتيكو مدريد

يرى ماسيمليانو أليجري مدرب يوفنتوس أنه لا يوجد ما يستوجب توقيع عقوبة على نجمه كريستيانو رونالدو، مشيرا إلى أن احتفال البرتغالي بفوزه على أتليتكو مدريد كان عاديا.

وقال أليجري في تصريحات صحفية:"أعتقد أن الكل احتفل على هواه في الملعب وفي المدرجات. لم أر شيئا غريبا، احتفال فقط. لن توقع عقوبة".

بعد مباراة استثنائية لرونالدو سجل فيها 3 أهداف ليطيح بأتليتكو من دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء، قلد البرتغالي احتفال دييجو سيميوني مدرب الأخير والذي أشار إلى الجزء السفلي من جسمه حين سجل ناديه في شباك يوفنتوس بلقاء الذهاب.

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وقام رونالدو بنفس الإشارة عدة مرات بعدما قاد فريقه للفوز بنتيجة 3-صفر في إياب الدور ثمن النهائي وكان خسر لقاء الذهاب بهدفين دون رد.

وقالت تقارير إن أتليتكو شكا رونالدو إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم متهما إياه بعدم احترام جمهور الفريق الإسباني.

يوفنتوس رونالدو دوري أبطال أوروبا أتليتكو مدريد

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