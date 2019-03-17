رسميا - لن يذهب إلى أرسنال.. مونشي يعود إلى إشبيلية

الأحد، 17 مارس 2019 - 13:46

كتب : FilGoal

مونشي

أعلن نادي إشبيلية رسميا عن عودة رامون مونشي كمدير رياضي للنادي، ليضع حدا لتكهنات اقترابه من أرسنال الذي أبدى رغبته في التعاقد معه.

ومنذ أن أعلن روما رحيل مونشي عن النادي، ودخل ناديا إشبيلية وأرسنال في منافسة للتعاقد مع المدير الرياضي الذي صنع نهضة النادي الأندلسي في السابق.

وأعلن الموقع الرسمي لنادي إشبيلية عن توصل النادي لاتفاق مع مونشي لمدة عامين بداية من 1 أبريل المقبل.

أخبار متعلقة

لن يذهب إلى أرسنال؟ إشبيلية: محادثتنا مع مونشي إيجابية للغاية هل يكون أرسنال وجهته المقبلة؟ رسميا.. روما يعلن الانفصال عن مونشي بعد وابل "السب والإهانات" في المطار مع جماهير روما.. مونشي يعتذر تقرير: الصفقة تقترب.. مونشي يريد الانضمام إلى أرسنال

وأشار الموقع الرسمي للنادي الأندلسي إلى أن إشبيلية يأمل في عودة الـ17 عاما الماضية لمونشي مع النادي وأسماه بـ "عصر مونشي".

مونشي رحل عن إشبيلية في 2017 متجها صوب العاصمة الإيطالي روما بعد ما يزيد عن 17 عاما في خدمة النادي الأندلسي.

وخلال تلك الفترة باع لاعبين مثل داني ألفيش وسيدو كيتا وجوليو بابتيستا بأثمان مرتفعة، كما تعاقد مع لاعبين مثل سيرخيو راموس وخوسيه أنطونيو رييس وخيسوس نافاس.

إشبيلية قدّم عروضا قوية في الدور الأول للموسم الحالي، وتصدّر الدوري الإسباني في الجولة الثامنة والجولة 13.

في الدور الثاني انحدرت نتائج الفريق بشكل لافت، وحقق فوزا واحدا في 10 جولات بالدوري، قبل أن يتنفس الصعداء بفوز كبير على ريال سوسيداد قوامه 5-2 في الجولة الماضية، لم يكن شفيعا ليحافظ ماتشين على منصبه مع الخروج الأوروبي المفاجئ.

إشبيلية يحتل المركز السادس بالدوري الإسباني برصيد 40 نقطة، بفارق 5 نقاط عن خيتافي الرابع.

الفريق الأندلسي ودّع كأس ملك إسبانيا من الدور ربع النهائي بالهزيمة 3-6 أمام برشلونة في مجموع المباراتين.

إشبيلية مونشي أرسنال

نرشح لكم

أخر الأخبار

في الكونفدرالية - الرجاء حامل اللقب يودع البطولة رغم الفوز.. والنجم يتأهل رفقة الصفاقسي 44 ثاتيه | إفريقيا
بالفيديو - ماني يتساوى مع صلاح كأفضل هدافي ليفربول 8 دقيقة | المحترفون
تشكيل الزمالك – بوطيب يقود الهجوم.. وكهربا على الدكة ضد حسين داي 50 دقيقة | إفريقيا
مباشر - فولام (0) - (1) ليفربول.. ماني يسجل ويتساوى مع صلاح 56 دقيقة | المحترفون
مدرب الأهلي: مرحلة المجموعات = 30% من قوة دوري الأبطال ساعة | مصر
حوار في الجول - سليمان: أنا ضد سياسة التدوير في مركز حراسة المرمى.. والشناوي أصر على المشاركة ساعة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 الرد الأول من صلاح على أنباء "انتقاله إلى يوفنتوس" 2 مواجهات متوازنة في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.. ليفربول يواجه بورتو 3 تعرف على تقييم صلاح أمام بايرن من الصحف الإنجليزية "الأفضل بعد ماني وفان دايك" 4 هل تتذكرون واقعة الزمالك في 2012؟.. الأهلي سيختار لاعبا لتدريبه كحارس مرمى ضد الساورة

قد ينال إعجابك