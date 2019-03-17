رسميا - لن يذهب إلى أرسنال.. مونشي يعود إلى إشبيلية

أعلن نادي إشبيلية رسميا عن عودة رامون مونشي كمدير رياضي للنادي، ليضع حدا لتكهنات اقترابه من أرسنال الذي أبدى رغبته في التعاقد معه.

ومنذ أن أعلن روما رحيل مونشي عن النادي، ودخل ناديا إشبيلية وأرسنال في منافسة للتعاقد مع المدير الرياضي الذي صنع نهضة النادي الأندلسي في السابق.

وأعلن الموقع الرسمي لنادي إشبيلية عن توصل النادي لاتفاق مع مونشي لمدة عامين بداية من 1 أبريل المقبل.

وأشار الموقع الرسمي للنادي الأندلسي إلى أن إشبيلية يأمل في عودة الـ17 عاما الماضية لمونشي مع النادي وأسماه بـ "عصر مونشي".

مونشي رحل عن إشبيلية في 2017 متجها صوب العاصمة الإيطالي روما بعد ما يزيد عن 17 عاما في خدمة النادي الأندلسي.

وخلال تلك الفترة باع لاعبين مثل داني ألفيش وسيدو كيتا وجوليو بابتيستا بأثمان مرتفعة، كما تعاقد مع لاعبين مثل سيرخيو راموس وخوسيه أنطونيو رييس وخيسوس نافاس.

إشبيلية قدّم عروضا قوية في الدور الأول للموسم الحالي، وتصدّر الدوري الإسباني في الجولة الثامنة والجولة 13.

في الدور الثاني انحدرت نتائج الفريق بشكل لافت، وحقق فوزا واحدا في 10 جولات بالدوري، قبل أن يتنفس الصعداء بفوز كبير على ريال سوسيداد قوامه 5-2 في الجولة الماضية، لم يكن شفيعا ليحافظ ماتشين على منصبه مع الخروج الأوروبي المفاجئ.

إشبيلية يحتل المركز السادس بالدوري الإسباني برصيد 40 نقطة، بفارق 5 نقاط عن خيتافي الرابع.

الفريق الأندلسي ودّع كأس ملك إسبانيا من الدور ربع النهائي بالهزيمة 3-6 أمام برشلونة في مجموع المباراتين.