كاكا: تألق ميسي يحفز رونالدو بشدة

الأحد، 17 مارس 2019 - 13:29

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو - يوفنتوس

يرى كاكا نجم ميلان السابق أن كريستيانو رونالدو لا يزال يتألق لرغبته في أن يبقى أفضل لاعب بالعالم مع ليونيل ميسي الذي يواصل أيضا الإبداع مع فريق برشلونة.

كريستيانو رونالدو

النادي : يوفنتوس

وقال كاكا عن زميله السابق رونالدو نجم يوفنتوس حاليا:"لا يفاجئني تألقه، لكن يدهشني حفاظه على مستواه. أعتقد أن تأثير ميسي سبب في ذلك، التحدي اللانهائي بينهما، الرغبة دائما في إخراج أفضل ما عنده".

وواصل كاكا في حواره مع صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت الإيطالية "في سن الـ34 وبعد نجاحات عديدة، كريستيانو لا يزال يجد حافزا قويا".

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أبهر النجمان وقادا فريقيهما إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، ميسي أنهى آمال ليون ورونالدو سجل 3 أهداف في مباراة استثنائية عاد فيها يوفنتوس أمام أتليتكو مدريد.

وفسر كاكا خروج ريال مدريد المبكر من البطولة على يد أياكس (5-3 في مجموع المباراتين) في الدور ثمن النهائي بأنه "نهاية حقبة". وأضاف "بالتأكيد النتيجة أمام أياكس غير عادية. الآن عاد (زين الدين) زيدان، مدرب رائع فاز بالبطولة في المواسم الثلاثة الماضية، لنرى ماذا سيفعل بدون رونالدو".

لعب كاكا مع نجم البرتغال في ريال مدريد من 2009 إلى 2013.. بعد رحيله، حمل رونالدو الفريق على عاتقه ليتوج بدوري الأبطال 4 مرات في 5 سنوات.

وفاز رونالدو بالبطولة لأول مرة في 2008 مع مانشستر يونايتد، ويسعى الآن لنجمة سادسة.. هذه المرة رفقة يوفنتوس.

رونالدو ميسي

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