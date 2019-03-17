اسكواش - عمرو منسي: فخورون باستمرار استضافة بطولة الجونة.. نجاحها يعود بالفائدة على السياحة

الأحد، 17 مارس 2019 - 13:17

كتب : FilGoal

بطولة الجونة للاسكواش - عمرو منسي

أعرب عمرو منسي مؤسس بطولة الجونة الدولية للاسكواش عن سعادته بتنظيم النسخة الثامنة من المنافسات هذا العام، مشددا أن نجاح بطولة الجونة يعود بالفائدة على عدد من القطاعات مثل السياحة.

وتنطلق فاعليات بطولة الجونة الدولية المفتوحة للاسكواش فى نسختها الثامنة فى الفترة من 17 إلى 26 إبريل المقبل، بحضور نخبة من أهم نجوم اللعبة على مستوى العالم.

ويشارك أفضل 96 لاعباً من 20 دولة، من بينها مصر، إنجلترا، فرنسا، هولندا، ماليزيا، الهند، باكستان، ألمانيا، سويسرا، فنلندا، نيوزيلندا، الكويت، مالطا، إيطاليا، إسبانيا.

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وتعد بطولة الجونة الدولية المفتوحة للاسكواش واحدة من أكبر البطولات المنظمة العالمية للاعبي الاسكواش المحترفين، كما أنها البطولة الوحيدة التي تقام في مصر من بين البطولات السبع الدولية الكبرى في العالم، وذلك وفقا لقيمة الجائزة، وعدد النقاط التي يتم على أساسها ترتيب اللاعبين الدوليين، فى حين تقام باقى البطولات الكبرى فى دول، الولايات المتحدة، هونج كونج، بريطانيا، دبي، وقطر، إضافة إلى بطولة الجونة فى مصر.

وقال عمرو منسى مؤسس بطولة الجونة الدولية للاسكواش في تصريحات صحفية: "نشعر بفخر كبير لاستضافتنا وتنظيمنا لبطولات دولية بهذا الحجم، خاصة أن تأثيرها الإيجابى يأتى على العديد من المستويات، من أهمها رعاية وتنمية أصحاب المهارات والمواهب فى مصر، وإيجاد مناخ رياضى جاذب يجعل الوصول للعالمية حلم لكل الشباب الموهوبين".

وشدد "خاصة عندما يروا أمام أعينهم نجوم العالم فى رياضة يحبونها يتنافسون على أرض مصر".

وأضاف منسي "تنظيم تلك البطولة بنجاح للمرة الثامنة، والتى تقام هذا العام، يعكس تمسك عددا من الجوانب المهمة، أهمها تمسك الرعاة الرسميين للبطولة بتنظيمها فى مصر، وفى نفس موعدها، لما حققته من نجاح فى السنوات الماضية".

وتابع "كما يعكس ذلك حجم الجهد المبذول من كافة المنظمين والقائمين عليها، ويعزز فرصة مصر دائما فى استضافة مثل تلك البطولات العالمية فى رياضات ومجالات مختلفة، إضافة إلى الاستفادة التى سيحقهها القطاع السياحى من وراء البطولة التى ستحظى بحضور كبير ومتابعة إعلامية واسعة محليا وعالميا".

وبجانب مشاركة أعلى ثمانية لاعبين في العالم بالبطولة هذا العام، تحظى هذه النسخة باهتمام ومتابعة إعلامية محلية وعالمية كبيرة، حيث سيتم إذاعتها دولياً عبر أكثر من 30 قناة تليفزيونية -وفقا للجنة المنظمة للبطولة- منهم قناتي اسكواش تي في، ويورو سبورت كما سيتم بثها علي الهواء مباشرة إلي ما يقرب من 88 دولة في أربع قارات.

عمرو منسي بطولة الجونة للاسكواش

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