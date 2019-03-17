الأهلي يبدأ الاستعداد للزمالك الأربعاء.. وجاهزية هشام محمد وتأهيل إكرامي

يبدأ الأهلي الاستعداد لمواجهة الزمالك في قمة الدوري المصري بالعودة للتدريبات في العاشرة من صباح الأربعاء المقبل.

وحصل لاعبو الأهلي على راحة سلبية لمدة ثلاثة أيام من جانب مارتين لاسارتي المدير الفني للفريق بعد التأهل لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي قد تغلب بثلاثة أهداف نظيفة على حساب شبيبة الساورة ليتأهل إلى ربع النهائي كمتصدر للمجموعة.

ويلتقي الأهلي مع الزمالك يوم 30 مارس ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري.

ويبدأ الجهاز الفني للأهلي بقيادة لاسارتي دراسة الزمالك بالحصول على مجموعة من التسجيلات الخاصة للفريق الأبيض محليا وإفريقيا لدراسة نقاط القوة والضعف.

ومن المقرر أن ينتظم هشام محمد لاعب وسط الفريق في التدريبات الجماعية يوم الأربعاء المقبل.

وتعافى هشام محمد من الإصابة بالالتهاب في أوتار السمانة والخلفية، وأنهى اللاعب برنامجه التأهيلي ويستعد للعودة من جديد.

أما شريف إكرامي حارس مرمى الفريق فبدأ مرحلة جديدة من التأهيل من الإصابة التي تعرض لها مؤخرا.

ويبدأ إكرامي تدريبات الجري حول الملعب مع زيادة الحمل البدني وذلك لمدة أسبوع قبل بداية المشاركة في تدريبات الكرة تدريجيا.

وكشف الجهاز الطبي بالأهلي أن إكرامي أمامه أسبوعين من التأهيل قبل العودة للمشاركة في التدريبات الجماعية.