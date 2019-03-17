جوارديولا يعتذر عن هدف أجويرو

الأحد، 17 مارس 2019 - 10:59

كتب : FilGoal

أجويرو

لم يجد جوسيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي حرجا في الاعتراف أن هدف انتصار فريقه على مضيفه سوانزي سيتي يوم السبت جاء بعد تسلل المهاجم سيرخيو أجويرو.

وقال الإسباني بعد فوز عسير بنتيجة 3-2 في الدور ربع النهائي لكأس الاتحاد الإنجليزي:"أعتذر لأن الهدف جاء بعد تسلل. لا أعلم لماذا لا يستخدم حكم الفيديو المساعد في هذه المرحلة من البطولة. أتمنى حدوث ذلك في الموسم المقبل".

وواصل خلال حواره مع شبكة بي.بي.سي البريطانية "الحظ ساندنا في ركلة الجزاء التي حصلنا عليها، خاصة إن كنت تلعب في 4 بطولات".

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كان سيتي قاب قوسين أو أدنى من الخروج من بطولة لأول مرة في الموسم لكن عودة رائعة بعد التأخر بنتيجة 2-صفر عبرت به إلى الدور نصف النهائي.

وأظهرت الإعادة التلفزيونية تسلل أجويرو قبل تصويبه للكرة برأسه مسجلا الهدف الثالث لسيتي.

ويتصدر سيتي ترتيب الدوري وينافسه على اللقب بقوة فريق ليفربول، ويلعب النادي في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أمام توتنام.

وتوج سيتي في فبراير الماضي بلقب كأس الرابطة الإنجليزية بالفوز على تشيلسي في النهائي.

مانشستر سيتي جوارديولا أجويرو كأس الاتحاد الإنجليزي

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