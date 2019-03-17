فيفا ينعي حارس منتخب نيوزلندا في حادث المسجدين

الأحد، 17 مارس 2019 - 10:58

كتب : FilGoal

حارس مرمى منتخب نيوزلندا لكرة الصالات

نعى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عطا عليان حارس مرمى منتخب نيوزلندا لكرة الصالات بعد أن راح ضحية الهجوم الإرهابي على مسجدين في نيوزلندا يوم الجمعة الماضي.

وكان الهجوم الإرهابي راح ضحيته 50 شخصا أثناء صلاة الجمعة من شخص متطرف يميني.

وكتب حساب الاتحاد الدولي الرسمي في تغريدة على موقع تويتر: "ببالغ الأسى علمنا اليوم أن حارس مرمى منتخب نيوزيلندا لكرة الصالات (عطا عليان) قد قضى خلال هجمات كريستشيرش الأليمة. كل تعازينا لعائلة عليان وعوائل الضحايا الذين قضوا في الهجمات".

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وكان عطا عليان حارس مرمى نيوزلندا من أصل أردني ولكنه هاجر إلى نيوزلندا مع عائلته عام 1992.

وسقطت الضحايا من جنسيات مختلفة مثل مصر والأردن والسعودية وسوريا وفلسطين بجانب مهاجرين من دول شرق آسيا.

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