فيفا ينعي حارس منتخب نيوزلندا في حادث المسجدين

نعى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عطا عليان حارس مرمى منتخب نيوزلندا لكرة الصالات بعد أن راح ضحية الهجوم الإرهابي على مسجدين في نيوزلندا يوم الجمعة الماضي.

وكان الهجوم الإرهابي راح ضحيته 50 شخصا أثناء صلاة الجمعة من شخص متطرف يميني.

وكتب حساب الاتحاد الدولي الرسمي في تغريدة على موقع تويتر: "ببالغ الأسى علمنا اليوم أن حارس مرمى منتخب نيوزيلندا لكرة الصالات (عطا عليان) قد قضى خلال هجمات كريستشيرش الأليمة. كل تعازينا لعائلة عليان وعوائل الضحايا الذين قضوا في الهجمات".

ببالغ الأسى علمنا اليوم أن حارس مرمى منتخب نيوزيلندا لكرة الصالات (عطا عليان) قد قضى خلال هجمات كريستشيرش الأليمة. كل تعازينا لعائلة عليان وعوائل الضحايا الذين قضوا في الهجمات. — FIFA.com - عربي (@fifacom_ar) March 16, 2019

وكان عطا عليان حارس مرمى نيوزلندا من أصل أردني ولكنه هاجر إلى نيوزلندا مع عائلته عام 1992.

وسقطت الضحايا من جنسيات مختلفة مثل مصر والأردن والسعودية وسوريا وفلسطين بجانب مهاجرين من دول شرق آسيا.