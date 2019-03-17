سولشاير بعد الخروج من الكأس: أسوأ مبارياتنا

الأحد، 17 مارس 2019 - 09:41

كتب : FilGoal

سولشاير - أرسنال - مانشستر يونايتد

رغم بدايته الرائعة في الدوري وبلوغه ربع نهائي دوري أبطال أوروبا إلا أن أولي جونار سولشاير حزين جدا لخروج مانشستر يونايتد من كأس الاتحاد الإنجليزي على يد ولفرهامبتون بالخسارة بنتيجة 2-1 يوم السبت.

وقال النرويجي في حواره مع شبكة بي.بي.سي البريطانية:"سيطرنا واستحوذنا على الكرة في الشوط الأول لكن دون جدوى لأننا فقدنا كرات كثيرة ومنحنا المنافس الفرصة في الهجمات المرتدة. هذه خطوة كبيرة للخلف، لأننا خسرنا بعدما استحوذنا وتناقلنا الكرة جيدا".

واستمر المدرب البالغ عمره 46 عاما "قمنا بمسيرة رائعة والآن تلقينا خسارتين. أمام أرسنال لم نستطع التسجيل واليوم كان أداؤنا ضعيفا، أسوأ ما قدمنا".

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مواجهة ولفرهامبتون كان الـ19 لسولشاير مع يونايتد، تلقى اللاعب السابق لفريق الشياطين الحمر الهزيمة الثالثة، والثانية فقط على المستوى المحلي منذ توليه المسؤولية في ديسمبر الماضي.

ولم يسقط يونايتد في 15 لقاء متتالي في البطولات المحلية مع سولشاير إلى أن أوقفه أرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز وفاز عليه بنتيجة 2-صفر.

ويحتل يونايتد المركز الخامس في الدوري بفارق نقطتين عن أرسنال الرابع ويستعد الفريق لمنازلة برشلونة في دور الـ8 لدوري أبطال أوروبا.

مانشستر يونايتد كأس الاتحاد الإنجليزي

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