ليفاندوفسكي: رونالدو وراموس أراداني في مدريد

الأحد، 17 مارس 2019 - 09:01

كتب : FilGoal

ليفاندوفسكي - بايرن ميونيخ - بوروسيا دورتموند

كشف روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ رغبة ريال مدريد في الحصول على خدماته في وقت سابق والذي تطرق إليه سيرخيو راموس وكريستيانو رونالدو خلال حديثهما مع البولندي.

وقال ليفاندوفسكي في حوار مع إذاعة بي.بي.سي البريطانية:"نعم (اللاعبان تواصلا معي)، لكن حين تلعب في أعلى مستوى، الكل يقول، يستطيع الذهاب إلى هذا الفريق أو ذاك، لا أهتم بذلك".

وواصل اللاعب البالغ عمره 30 عاما "قالوا فرقا كثيرة تريدك لكن الشيء الأهم هو ما أريده أنا. وما أقرره أنا. في هذه المرة لا أفكر في الرحيل".

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وتغير موقف ليفاندوفسكي بشأن الاستمرار مع بايرن بعدما كان قريبا من ترك النادي في الصيف الماضي. تمسك به مسؤولو الفريق البافاري رغم أنه أراد بقوة الانتقال إلى ناد آخر، وأشارت تقارير حينها إلى أن البولندي كان على أعتاب ريال مدريد.

واستمر ليفاندوفسكي "حين تلعب في فريق من الأفضل في أوروبا، وفي العالم، تكون سعيدا. أنا سعيد بوجودي في بايرن ميونيخ لأن ما يوجد هنا هو أعلى مستوى من المنافسة. وحين تلعب هنا يكون الأمر بسيطا، عليك التركيز في المباريات، وأن تمنح الجمهور ما يريده وتعطي الفريق ما يحتاجه".

وليفاندوفسكي من صفوة مهاجمي العالم ويقضي موسمه الخامس مع بايرن.

واستطاع بايرن انتزاع اللاعب من أنياب بروسيا دورتموند بالتعاقد معه في 2014 مقابل 50 مليون يورو.

وسجل البولندي 180 هدفا وأرسل 45 تمريرة حاسمة في 230 مباراة شارك فيها مع بايرن.

ليفاندوفسكي بايرن ميونيخ

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