كرة سلة – الأهلي يهزم الاتحاد ويتأهل لنهائي كأس مصر

السبت، 16 مارس 2019 - 22:38

كتب : محرر في الجول

الأهلي الاتحاد السكندري - كرة سلة

تأهل الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي إلى نهائي كأس مصر بعد الفوز على الاتحاد السكندري بنتيجة 61-60 اليوم السبت.

وحقق الأهلي فوزه على الاتحاد في المباراة التي جمعت الفريقين على صالة الشباب والرياضة بـ6 أكتوبر بالدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر.

وبهذه النتيجة قطع الفريق تذكرة العبور إلى لقاء النهائي الذي يقام يوم الاثنين المقبل، ويلتقي خلاله الفريق مع الجزيرة الذي فاز بدوره على سبورتنج 73-70.

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وثأر الأهلي من الاتحاد بعد خسارته منه منذ أيام ضمن منافسات مرحلة المجموعات بالدور الختامي من بطولة دوري السوبر لكرة السلة المصري، وخطف الفريق السكندري الصدارة.

وبعد انتهاء مرحلة المجموعات في الدور الختامي لدوري سوبر السلة يتم الانتقال إلى مرحلة التصفيات "بلاي أوف" وحتى الوصول للمباراة النهائية لتحديد بطل الدوري.

المرحلة المقبلة ستشمل الثمانية فرق المشاركة في دور المجموعات وستكون مبارياتها كالآتي:

الاتحاد × مصر للتأمين

الجزيرة × الجيش

الأهلي × سموحة

الزمالك × سبورتنج

يتحدد الفائز من مباريات ربع النهائي بنظام أفضل 3 (Best of 3) أي الفائز بمباراتين يتأهل لنصف النهائي

نصف النهائي:

الفائز من (الاتحاد × مصر للتأمين) X الفائز من (الجيش × الجزيرة)

الفائز من (الأهلي × سموحة) X الفائز من (الزمالك × سبورتنج)

تقام مباريات نصف النهائي والنهائي بنظام Best of 5 أي أن الفائز بثلاث مباريات يحسم المواجهة.

الأهلي

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