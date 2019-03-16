بالفيديو - أمل الرباعية لا يزال قائما.. عودة متأخرة مجنونة لـ مانشستر سيتي في كأس الاتحاد

السبت، 16 مارس 2019 - 21:38

كتب : FilGoal

مانشستر سيتي

تأهَل مانشستر سيتي إلى نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، بفوز مثير على مضيفه سوانزي سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، على ملعب ليبيرتي.

مانشستر سيتي قلَب تأخره بهدفين سجلهما مات جريمس وبيرسانت سيلينا، إلى فوز بثلاثية متأخرة من بيرناردو سيلفا، وكريستوفر نوردفيلدت بالخطأ في مرماه، وسيرخيو أجويرو.

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ليصير سيتي ثاني المتأهلين إلى المربع الذهبي بعد واتفورد الذي تخطى كريستال بالاس في وقت مبكر من اليوم السبت.

جريمس تقدّم للفريق الويلزي في الدقيق 20 من ركلة جزاء، قبل أن يصدم سيلينا سيتي بهدف ثانٍ رائع في الدقيقة 29.

مانشستر سيتي تلقى قبل أن يسجل لأول مرة منذ 24 مباراة، ولكن هذا لم يمنعه من العودة.

في الشوط الثاني دفع بيب جوارديولا بالثنائي رحيم سترلينج وسيرخيو أجويرو.

أجويرو أخذ مسؤولية العودة على كاهله، فمرر كرة الهدف الأول للبرتغالي المتألق بيرناردو سيلفا الذي قلّص الفارق في الدقيقة 69.

البديل الآخر سترلينج تحصّل على ركلة جزاء بعد دقائق، انبرى لها أجويرو في الدقيقة 78، وتسديدته ارتدت من القائم لتجد جسد الحارس نوردفيلدت، وترتد إلى شباكه معلنة عن هدف عكسي وتعادل للضيوف.

الهدف العكسي هو السابع لصالح مانشستر سيتي في كل المسابقات هذا الموسم.

أجويرو لم يمهل فريق القسم الثاني كثيرا، فصدم الجماهير الحاضرة بهدف ثالث قاتل في الدقيقة 88، ليمر بفريقه إلى المربع الذهبي.

مانشستر سيتي يمضي بنجاح في مسيرته للظفر بالرباعية التاريخية، بعد أن توج بكأس الرابطة الإنجليزية، ووصل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وتصدر الدوري الإنجليزي.

مانشستر سيتي سوانزي سيتي كأس الاتحاد الإنجليزي

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