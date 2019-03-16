محترفو القسم الثاني - المحمدي وحجازي ومرسي يحققون انتصارات مصيرية

السبت، 16 مارس 2019 - 21:10

كتب : FilGoal

أحمد المحمدي - أستون فيلا

اشتعل دوري القسم الثاني الإنجليزي، بانتصارات كبيرة لفرق الثلاثي المصري، في الجولة 38 من المسابقة.

أحمد حجازي

النادي : وست بروميتش

أحمد المحمدي

النادي : أستون فيلا

وست بروميتش
أستون فيلا

أحمد حجازي قاد فريقه وست بروميتش ألبيون للفوز على مضيفه برينتفورد بهدف دور رد، في ملعب جريفين بارك.

هدف المباراة الوحيد سُجل بواسطة كايل إدواردز في الدقيقة 51، وكان كافيا ليرفع وست بروم رصيده إلى 67 نقطة في المركز الرابع المؤهل للملحق، فيما تجمّد رصيد برينتفورد عند 49 نقطة في المركز 14.

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حجازي المستبعَد من قائمة منتخب مصر في توقف مارس الحالي، ظهر في المباراة رقم 32 له بالدوري هذا الموسم، إذ لم يغب سوى عن 6 مباريات.

وفي مباراة أخرى، تواصلت نتائج أستون فيلا الإيجابية، وحقق فوزا مهما على ضيفه ميدلسبره بثلاثة أهداف نظيفة.

أستون فيلا سجّل أهدافه بواسطة أنور الغازي وجون ماكجلين وألبيرت أدوماه في الدقائق 28، 44، 88.

ليرفع الفيلانز رصيدهم إلى 57 نقطة في المركز السادس المؤهل للملحق، فيما تجمّد رصيد ميدلسبره عند 58 نقطة في المركز الخامس.

المباراة شهدت مشاركة أحمد المحمدي قائد منتخب مصر في مركز الظهير الأيمن الذي يظهر فيه بشكل متكرر بالمباريات الأخيرة بعد مشاركته في مركز الجناح لعدة مباريات.

وقفز ويجان أتليتك إلى المركز 19 بفوزه الكبير على بولتون واندررز 5-2، على ملعب دي دابليو.

جو جارنر، جافين ماسي، نيك بويل، مايكل جيكوبس، ليون كلارك سجلوا أهداف ويجان في الدقائق: 4،51، 55، 69، 81. فيما سجّل جاري أونيل وسامي أميوبي هدفي بولتون في الدقيقتين 62و80.

المصري سام مرسي شارك في المباراة كاملة بصفوف ويجان، وساهم في انتصار فريقه المهم بصراع الهبوط.

حجازي المحمدي سام مرسي

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