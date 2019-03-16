رونالدو يغيب عن يوفنتوس في مواجهة جنوى.. وحضور لاعب مواليد 2002

استبعد ماسيميليانو أليجري المدير الفني لـ يوفنتوس، لاعبه كريستيانو رونالدو من قائمة الفريق التي تواجه جنوى.

يوفنتوس يحل ضيفا على جنوى غدا الأحد في الجولة 28 من الدوري الإيطالي، ولن يكون مدعوما بهدافه البرتغالي الذي خرج من القائمة للراحة.

رونالدو قاد يوفنتوس لعودة تاريخية في إياب دور الـ16 لدوري أبطال إفريقيا، مسجلا 3 أهداف في شباك أتليتكو مدريد، ومتأهلا بالسيدة العجوز إلى ربع نهائي المسابقة.

القائمة شهدت استدعاء المهاجم الإسباني الشاب بابلو مورينو المولود في مايو 2002.

يوفنتوس يتصدر الدوري الإيطالي برصيد 75 نقطة، بفارق 18 نقطة عن مطارده نابولي.

قائمة يوفنتوس لمواجهة جنوى:

حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني – ماتيا بيرين – كارلو بينسوليو

الدفاع: جيورجيو كيليني – ليوناردو بونوتشي – دانييلي روجاني – مارتين كاسيريس – جواو كانسيلو – أليكس ساندرو – لياندرو سبيناتزولا

الوسط: ميراليم بيانيتش – بليز ماتويدي – إيمري تشان – رودريجو بينتانكور – نيكولوسي كافيليا

الهجوم: باولو ديبالا – ماريو ماندزوكيتش – مويس كين – فيديريكو بيرناردسكي – بابلو مورينو