بالفيديو - إيسكو يعود للحياة وVAR يحضر بشكل مؤثر في مباراة ريال مدريد وسيلتا

تدخّلت تقنية حكم الفيديو المساعد لتلغي أول أهداف ريال مدريد تحت قيادة المدرب زين الدين زيدان في ولايته الثانية، قبل أن تؤكد الآخر بواسطة إيسكو.

ريال مدريد يستقبل سيلتا فيجو على ملعب سانتياجو برنابيو في الجولة 28 من الدوري الإسباني، في المباراة الأولى للمدرب الفرنسي بعد عودته خلفا لـ سانتياجو سولاري.

الميرنجي احتاج للانتظار حتى الدقيقة 56 ليفتتح التسجيل بتسديدة من لوكا مودريتش من خارج منطقة الجزاء، هدف احتسبه حكم الساحة، قبل أن ينتظر تأكيد صحة الهدف.

بعد أكثر من دقيقتين على المراجعة، قامت التقنية بإلغاء الهدف بداعي وجود تسلل على رافاييل فاران "المتداخل" في اللعبة رغم عدم لمس الكرة.

ريال مدريد لم ينتظر كثيرا حتى يسجّل هدفا حقيقيا بعد ذلك، فسجّل إيسكو في الدقيقة 62 بعد فاصل مهاري مميز من ماركو أسينسيو وعرضية متقنة من كريم بنزيمة.

إيسكو سجّل وغادر الملعب مباشرة لصالح داني سيبايوس، والحكم انتظر تأكيد صحة الهدف من تقنية VAR التي لم تلغ الهدف هذه المرة وأكدت شرعيته.