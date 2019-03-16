بالفيديو - إيسكو يعود للحياة وVAR يحضر بشكل مؤثر في مباراة ريال مدريد وسيلتا

السبت، 16 مارس 2019 - 18:46

كتب : FilGoal

و

تدخّلت تقنية حكم الفيديو المساعد لتلغي أول أهداف ريال مدريد تحت قيادة المدرب زين الدين زيدان في ولايته الثانية، قبل أن تؤكد الآخر بواسطة إيسكو.

ريال مدريد يستقبل سيلتا فيجو على ملعب سانتياجو برنابيو في الجولة 28 من الدوري الإسباني، في المباراة الأولى للمدرب الفرنسي بعد عودته خلفا لـ سانتياجو سولاري.

الميرنجي احتاج للانتظار حتى الدقيقة 56 ليفتتح التسجيل بتسديدة من لوكا مودريتش من خارج منطقة الجزاء، هدف احتسبه حكم الساحة، قبل أن ينتظر تأكيد صحة الهدف.

أخبار متعلقة

هيثم فاروق: الإسماعيلي ظُلم في إفريقيا.. وسيحدد بطل الدوري المصري بالفيديو - نافاس حارس زيدان الأساسي يتألق ويحافظ على نظافة شباك ريال مدريد شاهد – تريزيجيه يتلألأ ويسجل ويصنع في الـ +90.. قاسم باشا يهرب من فخ أكهيسار رغم تصديات تير شتيجن الإعجازية.. لوف: نوير لا يزال حارس ألمانيا الأول

بعد أكثر من دقيقتين على المراجعة، قامت التقنية بإلغاء الهدف بداعي وجود تسلل على رافاييل فاران "المتداخل" في اللعبة رغم عدم لمس الكرة.

ريال مدريد لم ينتظر كثيرا حتى يسجّل هدفا حقيقيا بعد ذلك، فسجّل إيسكو في الدقيقة 62 بعد فاصل مهاري مميز من ماركو أسينسيو وعرضية متقنة من كريم بنزيمة.

إيسكو سجّل وغادر الملعب مباشرة لصالح داني سيبايوس، والحكم انتظر تأكيد صحة الهدف من تقنية VAR التي لم تلغ الهدف هذه المرة وأكدت شرعيته.

ريال مدريد سيلتا فيجو الدوري الإسباني

نرشح لكم

أخر الأخبار

وائل جمعة: مروان نجم مباراة الساورة بعد معلول.. والخبرة سلاح الأهلي في إفريقيا دقيقة | إفريقيا
يوسف يوجّه رسالة لمدرب شبيبة الساورة: حققتم إنجازا كبيرا 11 دقيقة | إفريقيا
بالفيديو - مزيكا الأهلي تعزف.. المارد الأحمر يضرب الساورة بثلاثية ويتأهل متصدرا في إفريقيا 34 دقيقة | إفريقيا
بالفيديو – يا سلام يا رمضان يا سلام يا شحات.. الأهلي يُمتع والضحية الساورة 37 دقيقة | إفريقيا
رونالدو يغيب عن يوفنتوس في مواجهة جنوى.. وحضور لاعب مواليد 2002 42 دقيقة | أوروبا
بالفيديو - ابتسامة زيدان تضيء برنابيو.. ريال مدريد يتجاوز سيلتا في مباراة عودة "المنفيين" ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 الرد الأول من صلاح على أنباء "انتقاله إلى يوفنتوس" 2 مواجهات متوازنة في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.. ليفربول يواجه بورتو 3 تعرف على تقييم صلاح أمام بايرن من الصحف الإنجليزية "الأفضل بعد ماني وفان دايك" 4 هل تتذكرون واقعة الزمالك في 2012؟.. الأهلي سيختار لاعبا لتدريبه كحارس مرمى ضد الساورة

قد ينال إعجابك