يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة للمواجهة المرتقبة في الدوري المصري بين المصري وسموحة.

ويقود إيهاب جلال تدريب المصري، بينما يستعد حسام حسن لظهوره الثاني مع الفريق السكندري بعدما خسر أمام الإسماعيلي في الجولة الماضية.

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ويحتل المصري المركز الخامس برصيد 38 نقطة، بينما سموحة في المركز الـ 14 برصيد 25 نقطة.

** المصري ينتصر على سموحة 4-2.

** مسعود يتصدى لركلة جزاء السيد فريد

** ركلة جزاء لـ سموحة

** ق94 جووووووووووووول هدف ولا أروع بتسديدة من منتصف الملعب هزت شباك سموحة عن طريق محمود وادي

** ق90 جووووووووووووول السيد فريد وتقليص الفارق برأسية

** انطلاقة ولا أروع من إسلام عيسى الذي اخترق منطقة الجزاء وسدد بإتقان في الشباك

** ق87 جووووووووووووول إسلام عيسى والهدف الثااالث لـ المصري

** عرضية من فريد شوقي تصل إلى إسلام رجب داخل منطقة الجزاء مع تخبط دفاعي، لينجح إسلام رجب في هز الشباك

** جووووووووووووول إسلام رجب والثاني لـ المصري في مرمى سموحة في الدقيقة 60

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

** ربع ساعة مثيرة والنتيجة تعادل.

** انطلاقة من إسلام عيسى ليخترق منطقة الجزاء، قبل أن يرسل عرضية متقنة على رأس أحمد ياسر الذي وضعها في الشباك

** ق14 جووووووووووووول أحمد ياسر وهدف التعادل لـ المصري

** ق7 جووووووووووووول السيد فريد والهدف الأول لـ سموحة

** أحمد مسعود حاول المرور من باسم مرسي قبل أن يُسقطه أرضا ويحتسب الحكم ركلة جزاء.

** ق6 ركلة جزاء لـ سموحة بعد خطأ قاتل من أحمد مسعود

** المصري (0) - (0) سموحة

** انطلاق المباراة

** المباراة تنطلق في السادسة مساءً