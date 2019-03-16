بالفيديو - نافاس حارس زيدان الأساسي يتألق ويحافظ على نظافة شباك ريال مدريد

حافظ كيلور نافاس على نظافة شباك ريال مدريد في الدقائق الأولى من مواجهة سيلتا فيجو على ملعب سانتياجو برنابيو، في الجولة 28 من الدوري الإسباني.

الحارس الدولي الكوستاريكي عاد للتشكيلة الأساسية في ريال مدريد تحت قيادة زين الدين زيدان الذي يدرّب الميرنجي في ولاية ثانية، ليبقى البلجيكي تيبو كورتوا على مقاعد البدلاء.

وبرَز نافاس في لحظة تجلي بالدقيقة 16 من المباراة، عندما تصدى لرأسية قوية من مسافة قريبة لـ ماكسي جوميز مهاجم سيلتا، وأبعدها إلى ركلة ركنية.

نافاس كان الحارس الأساسي لـ ريال مدريد طوال حقبة زيدان، قبل أن يصير الحارس الثاني للفريق مع استقدام كورتوا مطلع الموسم الجاري.