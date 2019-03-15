اسكواش - طارق مؤمن وصيفا لبطولة كناري وارف

الجمعة، 15 مارس 2019 - 23:29

كتب : محمد سمير

طارق مؤمن - اسكواش

حصل طارق مؤمن على وصافة بطولة كناري وارف الدولية المقامة بالعاصمة الإنجليزية لندن، بعد الخسارة أمام النيوزيلندي بول كول.

طارق مؤمن خسر المباراة النهائية بثلاثة أشواط نظيفة (8-11، 10-12، 3-11).

وكان طارق مؤمن قد أقصى حامل لقب النسخة الماضية والمصنف الثاني عالميا محمد الشوربجي من نصف النهائي في مباراة استغرقت 60 دقيقة.

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مؤمن يقدم موسما رائعا إذ صعد إلى المركز الثالث عالميا في تصنيف الرجال كأعلى تصنيف وصل إليه خلال مسيرته.

ولم يغب طارق مؤمن عن المربع الذهبي بآخر ثماني بطولات شارك فيها، وكان قد حصد لقبي سانت جورج بإنجلترا ومومباي الدولية بالهند.

وبذلك وصل طارق مؤمن للنهائي الثاني على التوالي بعد حصوله على وصافة بطولة العالم أيضا أمام علي فرج بالشهر الجاري.

ووصل طارق مؤمن في أربع بطولات هذا العام 2019 إلى ثلاثة نهائيات وحصد لقب وحيد والوصافة مرتين.

طارق مؤمن

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