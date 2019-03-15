كرة طائرة - قرعة سهلة للأهلي وقوية للشمس ومتوازنة لسبورتنج والصيد في إفريقيا للسيدات

الجمعة، 15 مارس 2019 - 16:41

كتب : محمد سمير

سيدات الأهلي

أسفرت قرعة بطولة إفريقيا للأندية للسيدات عن مجموعات متوازنة للممثلي مصر، الأهلي (منظم البطولة) والشمس والصيد.

وتقام بطولة إفريقيا للأندية في الفترة من 16 إلى 26 مارس على صالة النادي الأهلي بالجزيرة.

وجاءت المجموعات على النحو التالي:

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المجموعة الأولى: الأهلي - الجمارك النيجيري - يو إس إف إيه (بوركينا فاسو) - كانون (الكونغو الديمقراطية)

المجموعة الثانية: قرطاج التونسي - دي جي إس بي الكونغولي - سبورتنج المصري - البنك التجاري الكيني.

المجموعة الثالثة: الأنابيب الكيني - الصيد المصري - ريفينيو الرواندي - فاب الكاميروني.

المجموعة الرابعة: السجون الكيني - أسيك الإيفواري - نكوما الأوغندي - المجمع البترولي الجزائري - الشمس المصري

وكان الأهلي قد حصل على النسخة الأخيرة من المسابقة بعد الفوز على فريق قرطاج التونسي، وفاز الأهلي بالبطولة 3 مرات في أخر أربع سنوات.

ويعتبر الأهلي البطل التاريخي للمسابقة برصيد 9 مرات وبفارق 3 ألقاب عن الأنابيب الكيني.

ولم يسبق لفريق مصري الفوز بالبطولة بخلاف الأهلي، وسبق للشمس حصد فضية نسخة 2017 أمام قرطاج التونسي.

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