سيزار: ليفربول المرشح الأول للفوز بدوري الأبطال

الجمعة، 15 مارس 2019 - 15:36

كتب : FilGoal

برازيل خوليو سيزار

يتوقع خوليو سيزار حارس مرمى إنتر ومنتخب البرازيل الأسبق أن يكون ليفربول المرشح الأول للفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

وأسفرت القرعة عن وقوع ليفربول في مواجهة بورتو بربع النهائي وفي حال تخطى المواجهة يلعب أمام الفائز من مواجهة مانشستر يونايتد وبرشلونة.

وكان ليفربول قد حصل على وصافة النسخة الماضية بعد الخسارة أمام ريال مدريد في المباراة النهائية.

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قال سيزار في تصريحات لقناة بي إن سبورتس بعد انتهاء المباراة: "اختيار فريق للفوز بالبطل؟ أمر صعب بالتأكيد لكن أرى ليفربول المرشح الأول".

وأضاف "ليفربول يذهب بعيدا ولديه فريق قوي ويقدم مستويات رائعة هذا الموسم".

وعن اختيار منافس ليفربول في المباراة النهائية أجاب سيزار "سيكون أمر صعب الجميع لديه حظوظ".

وأتم "يوفنتوس يمتلك فريق جيد ولديه طموحات كبيرة، نفس الحال لفريق مانشستر سيتي الذي يسير بخطى ثابتة".

ويستضيف ليفربول فريق بورتو يوم 9 أبريل في مباراة الذهاب ويحل ليفربول ضيفا على بورتو يوم 17 أبريل ضمن مباريات الإياب.

ليفربول دوري أبطال أوروبا

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