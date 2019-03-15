تقرير: من أجل دي ليخت.. برشلونة يستعد للاستغناء عن أومتيتي

الجمعة، 15 مارس 2019 - 11:51

كتب : FilGoal

ماتياس دي ليخت - أياكس أمستردام

يسعى نادي برشلونة للتعاقد مع ماتيس دي ليخت مدافع فريق أياكس أمستردام الصيف المقبل، وأصبح الفريق مستعدا للتخلي عن خدمات صامويل أومتيتي.

وغاب أومتيتي لمدة خمسة أشهر هذا الموسم بسبب التعرض لإصابة قوية في الركبة، لكنه يظل أحد أبرز المدافعين على مستوى العالم.

وكشف موقع كالتشيو ميركاتو أن نسبة استمرار أومتيتي في برشلونة أصبحت ضعيفة في ظل رغبة برشلونة القوية في ضم دي ليخت.

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وأشار تقرير الموقع الإيطالي أن نادي برشلونة يسعى للاستفادة المالية من بيع أومتيتي من أجل ضم دي ليخت.

وأوضح التقرير أن برشلونة مستعدا للاستغناء عن أومتيتي بسبب حجز كليمنت لينجليت مكانه في دفاع الفريق الكتالوني بعد إصابة مواطنه الفرنسي.

وكان برشلونة قد أعلن تعاقده مع فرينكي دي يونج لاعب وسط أياكس بداية من الموسم المقبل.

وظهر دي ليخت بمستوى رائع مع فريق أياكس هذا الموسم، وكان أحد أبرز اللاعبين في تفوق الفريق الهولندي وإقصائه لريال مدريد حامل لقب دوري أبطال أوروبا.

ماتياس دي ليخت برشلونة أياكس أمستردام

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