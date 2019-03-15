تقرير: مانشستر يونايتد ينهي اهتمامه بضم راكيتيتش

أنهى مانشستر يونايتد اهتمامه بالتعاقد مع الكرواتي إيفان راكيتيتش لاعب وسط برشلونة في سوق الانتقالات الصيفية المقبل.

ويرتبط راكيتيتش بعقد مع فريق برشلونة حتى صيف 2021، وكانت التقارير تشير إلى احتمالية رحيله مع قدوم أرتورو فيدال وأرثر ميلو والتعاقد مع فرينكي دي يونج بداية من الموسم المقبل.

وكشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن مانشستر يونايتد كان يراقب إمكانية ضم راكيتيتش الصيف المقبل.

وأشار التقرير إلى أن الاهتمام بضم راكيتيتش قد انتهى من الجانب الإنجليزي بعد استقرار بول بوجبا على الاستمرار.

وكان بوجبا قد ارتبط اسمه الفترة الماضية بالرحيل عن مانشستر يونايتد والتفكير في العودة إلى يوفنتوس أو الانتقال إلى برشلونة بسبب خلافات مع جوزيه مورينيو المدير الفني السابق قبل أن يرحل ويأتي أوليه سولشاير بدلا منه.

وأوضح التقرير أن بوجبا استقر على الاستمرار مع مانشستر يونايتد وعدم التفكير في الرحيل بعد استقرار الأمور في النادي الإنجليزي.

وكشفت الصحيفة الإسبانية أن راكيتيتش قد وافق على الانتقال إلى إنتر في الصيف المقبل.

ورغم ذلك صرح أرتورو كاناليس وكيل أعمال اللاعب الكرواتي باستمرار راكيتيتش الموسم المقبل مع برشلونة رغم مزاعم الصحف الإسبانية برحيل اللاعب.