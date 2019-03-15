اسكواش - في النهائي الـ13 بينهما.. مواجهة بين رنيم الوليلي ونور الشربيني بختام بلاك بول

تختتم في السابعة من مساء اليوم الجمعة منافسات بطولة بلاك بول للسيدات في نسختها الأولى بمواجهة قوية منتظرة بين رنيم الوليلي المصنفة الأولى عالميا ونور الشربيني بطلة النسخة الأخيرة من بطولة العالم.

وتشهد مواجهات رنيم ونور دائما منافسات متكافئة، إذ لعب الثنائي من قبل 20 مباراة دولية وفازت كل منهما في 10 مواجهات.

وكانت المواجهة الأخيرة بين رنيم الوليلي ونور الشربيني في نهائي بطولة الأبطال التي أقيمت بالولايات المتحدة الأمريكية وانتهت بفوز نور بثلاثة أشواط نظيفة (11-9، 11-8، 11-8).

ولعب الثنائي 12 مرة في مباريات نهائية دولية من أصل 20 مواجهة سابقة، وفازت كل منهما في 6 منهم.

صراع القمة:

تأتي أهمية مباراة اليوم ليست فقط في إضافة بطولة جديدة لرصيد أي منهما، ولكن لاستمرار المنافسة بينهما على قمة التصنيف العالمي للعبة.

تتصدر رنيم الوليلي التصنيف العالمي منذ شهر ديسمبر الماضي بعد هيمنة استمرت 31 شهرا متتاليا من نور الشربيني.

وتصل رنيم إلى النهائي الثاني هذا العام من ثلاث بطولات خاضتهم ولكنها لم تحصد أي بطولة في 2019، إذ حصلت على وصافة بطولة الأبطال وودعت بطولة العالم من نصف النهائي.

أما نور الشربيني فتواصل زحفها نحو القمة بالوصول إلى النهائي الثالث هذا العام، بعد الفوز ببطولتي الأبطال والعالم.

وعقب ختام بطولة بلاك بول اليوم الجمعة يتبقى لكل لاعبة ثلاث بطولات هذا الموسم.

تتجه الأنظار إلى مدينة آيندهوفن في هولندا لاستضافة بطولة السيدات المقبلة في أبريل ويليها مباشرة بطولة الجونة الدولية، قبل أن تختتم كل لاعبة هذا الموسم ببطولة بريطانيا المفتوحة.