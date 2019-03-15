مواعيد مباريات اليوم الجمعة 15-3-2019 والقنوات الناقلة.. قرعة منتظرة ودوري مصري

الجمعة، 15 مارس 2019 - 01:24

كتب : FilGoal

قرعة دوري أبطال أوروبا

يوم ليس ممتلئا بالمباريات الهامة ولكنه سيشهد مراسم قرعة منتظرة. أهلا بكم في الجمعة الكروي.

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قرعة ربع نهائي ونصف نهائي دوري أبطال أوروبا تنطلق في الواحدة ظهرا على قناة بي إن سبورتس الإخبارية ويبدأ الاستوديو التحليلي الخاص بالقرعة قبل موعدها بنصف ساعة.

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بينما تنطلق قرعة الدوري الأوروبي في الثانية عصرا على قناة بي إن سبورتس الإخبارية.

ويلعب الإنتاج الحربي ضد النجوم في السادسة مساءً في الجولة الـ 26 من الدوري المصري على أون سبورت والنيل للرياضة.

وفي الدوري الإسباني يلعب ريال سوسيداد ضد ليفانتي في العاشرة مساءً على بي إن سبورتس 3.

ويلعب كالياري ضد فيورنتينا في التاسعة والنصف مساءً على بي إن سبورتس 4.

وفي فرنسا، يحل موناكو ضيفا على ليل في العاشرة إلا ربع مساءً على بي إن سبورتس 6.

وفي الثامنة مساءً يلعب نيس ضد تولوز على بي إن سبورتس 7.

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مواعيد المباريات في الدوري في أوروبا

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